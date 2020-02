Jimena Barón y la polémica por la promoción de su nuevo tema

Siempre presente en las redes y con perfil alto, Jimena Barón volvió a generar polémica por la forma con la que optó promocionar una presunta nueva canción, que muchos usuarios relacionaron directamente con la prostitución.

En detalle, la artista compartió una foto en su cuenta personal de Instagram donde se la ve junto a afiches que colocó en la vía pública. En ellos se encuentra posando y sosteniendo un pancho, sin más información que un número de teléfono.

Si uno decide comunicarse, o enviar un Whatsapp, recibirá por respuesta: "Hola, soy Jimena y te cuento que estoy en algo increíble, estén atentos".

Aunque no se conocen más detalles, ya que ella misma dijo que "no me dejan decir nada pero falta muy poco", seguramente se trate de una nueva canción y su forma de realizar un lanzamiento distinto y masivo, no exento de críticas.

En las redes sociales, la artista fue cuestionada por remitir con la estética elegida a los volantes con los que se ofrecen servicios sexuales en la vía pública.