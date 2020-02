Un nene discapacitado fue atacado por ratas

Una situación dramática, devenida de la extrema pobreza, de la falta de los más mínimos recursos, vive una abuela que está a cargo de su pequeño nieto, de cuatro años y con una discapacidad grave. Antenoche, por las condiciones paupérrimas de la vivienda, una rata atacó al pequeño mientras dormía, le provocó varias mordeduras y tuvo que ser atendido en el Hospital de Niños.

En la vivienda de durlock que lleva el número 33 en la calle 115 entre 517 y 518 (atrás del barrio El Mercadito) la mujer, su nieto, una hija de los siete hijos que tiene la vecina y una sobrina luchan cotidianamente por la invasión de roedores, un fenómeno que sucede, según explicó Patricia Peralta, debido a las malas condiciones de la casa (“tiene carcomidas las paredes”, remarcó), las desratizaciones que se llevan a cabo en la zona y que hacen que las alimañas se espanten y lleguen hasta ahí, y los basurales que se forman en ese sector de Ringuelet.

El chiquito padece una paraplejia plácida e hidrocefalea mielomeningocele con espina bífida, una patología congénita que no le permite ninguna movilidad y el relato de lo que le sucedió mientras dormía junto a su abuela es desgarrador. “Duerme conmigo y anoche -por antenoche- me desperté porque una rata me había mordido el dedo de un pie y cuando levanté la sábana vi que lo había mordido a él, porque el problema es que no siente las piernas. Estaba todo ensangrentado. Llamé a la ambulancia y enseguida fuimos al Hospital de Niños”, contó la mujer desesperada por conseguir una “vivienda digna”, donde no entren los roedores y el nene pueda estar mejor atendido.

Ahora, la criatura regresó al hogar de Ringuelet con un tratamiento de profilaxis que debe seguir y una batería de antibióticos para evitar infecciones.

Según indicó Patricia, la vivienda que habitan le fue otorgada después de una situación de violencia de género que sufrió la mujer, y el chiquito quedó a su cuidado porque su madre, una de las hijas de la mujer, se fue de la casa. Se trata de todo un barrio que fue levantado con bloques de durlock. Ese material se va destruyendo, según asegura la vecina por el ataque de las ratas de la zona y de ahí que habría iniciado gestiones en el Instituto de la Vivienda para conseguir un espacio habitacional más sólido, de material.

Patricia vive de una pensión graciable por ser madre de siete hijos, a lo que se le suman $1.200 que el Estado le brinda por la discapacidad del nene.