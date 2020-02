Les cambian el color a un par de esculturas y hay polémica

Contra la opinión de entidades de protección del patrimonio cultural, dos esculturas características del “portal” del Bosque, emplazadas en la avenida 1 y calle 54 y en las avenidas 1 y 53, a pocos metros del ingreso al principal pulmón verde de la Ciudad, amanecieron, de un día para el otro, con el color cambiado. El conjunto de los siete cuerpos geométricos que se encuentra en la plazoleta República del Líbano, azul desde hace un tiempo, se volvió turquesa estridente, mientras que la estatua de una mujer con un libro abierto que remata la rambla y que históricamente mantuvo el tono cemento con el que fue concebida ahora mutó a violeta fuerte.

El monumento que, sobre una estructura metálica, muestra una retícula romboidal coronada por siete octaedros (una fila de tres y otra de cuatro) lo crearon, en forma conjunta el escultor Dalmiro Sirabo y el arquitecto Héctor Tomas en 1971. Se llama “Al Líbano” y se inauguró como homenaje a ese país del medio oriente, en la plazoleta que lleva el nombre de la nación y que se sitúa dentro de la plaza Rivadavia, en 1 y 54. Desde hace un tiempo, las figuras relucían en color azul. No obstante, según una reseña del licenciado en Artes Ricardo González que realiza en su trabajo “Escultura y ciudad. La Plata, 1882-2008”, “el color, que ha variado en sucesivos repintes, da a la obra una nota distintiva que la separa y la señala en el entorno en el que se implanta”.

En la misma línea de la avenida 1, pero en el cruce con el bulevar 53, una figura femenina y esbelta se presenta con un libro abierto y en posición de lectura. Esa pieza está dedicada a los estudiantes. Su autor, según figura en la placa metálica que fue colocada como referencia de la obra, es Pablo E. Semenas. Mantuvo siempre el color natural del material con que se modeló y ahora es violeta. Se apoya sobre un pedestal que quedó del tono original.

CRÍTICAS

La variación cromática de ambos monumentos despertó la reacción de entidades conservacionistas que consideran que ese tipo de modificaciones atentan contra las normas patrimoniales.

Sin embargo, en el caso de la representación abstracta que recuerda la República del Líbano uno de sus autores acompañó el plan del área de Patrimonio de la Comuna dirigido a repintar ese par de esculturas. “Me preguntaron de la Municipalidad de qué color podían pintar la obra y yo les sugerí que para los volúmenes se use el azul, que es más parecido al original, y para la base blanco. Lo han cambiado tantas veces, y hasta de color naranja, que la verdad que no me molesta la pintura de ahora”, explicó Sirabo a la vez que destacó el orgullo que le provoca el hecho de que la obra permanezca intacta en ese mismo lugar durante más de cuarenta años.

Vecinos que componen una organización defensora del patrimonio cultural local, pusieron el grito en el cielo al advertir, esta semana, el cambio brusco de color de las esculturas del acceso al Paseo del Bosque. “Hicieron un desastre y quedó espantoso. El Municipio no puede no respetar la obra tal como fue concebida; no pueden estar cambiándolas”, resaltó Graciela, integrante de una entidad que promueve la recuperación del abandonado Teatro del Lago.

“ES UN PLAN DE PUESTA EN VALOR”

Fuentes comunales consultadas por este diario señalaron que tanto el trabajo de pintura de la escultura El Estudiante como el del que evoca a la República del Líbano fueron intervenciones realizadas desde el Municipio en el marco de un plan de puesta en valor de monumentos que arrancó en enero pasado con diversas piezas de la Ciudad, “luego de ser evaluadas por los profesionales del área de plástica de la Dirección de Restauración comunal”, aclararon.

EL MONUMENTO AL LÍBANO

En relación al Monumento al Líbano, se aseguró que “los especialistas convocaron a su autor, el artista plástico Dalmiro Sirabo, para articular el plan de restauración del mismo y que, a pedido suyo, se lo está recuperando con la escala cromática original: una base cemento, tendiendo al azul celeste, una estructura portante blanca y paneles romboidales color azul celeste sideral”.

“La gente internalizó la obra ‘Al Líbano’ como parte de la Ciudad y eso es lo que me parece importante”

Dalmiro Sirabo,

artista plástico

Del mismo modo, el Monumento del Estudiante, que “desde su instalación fue pintado de diversos colores”, según se remarcó, y ahora fue intervenido “teniendo en cuenta los criterios artísticos que inspiraron su creación y bajo la tutela de profesionales del arte”.

PATRIOMONIO INVALORABLE

La calidad del patrimonio escultórico instalado en los espacios públicos de la Ciudad y sus palacios administrativos asombran a los visitantes y resaltan en su eclecticismo arquitectónico. Sin embargo, como ha venido señalando este diario, ese patrimonio invalorable, que, de mínima, supera largamente el centenar de figuras, ha sido castigado por el imparable accionar del vandalismo, que se ha ensañado por igual con monumentos y estatuas. Ahora la Comuna, según se ha señalado, avanza con la recuperación de ese arte que da riqueza al paisaje urbano, como algunos murales y otras expresiones artísticas que nutren el espacio público.