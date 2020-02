Trump sobre el juicio político: “Hemos pasado un infierno”

El presidente de EE UU, Donald Trump, se jactó ayer de su “absolución total” en el juicio político por sus presiones a Ucrania, con un discurso crudo y vengativo que no incluyó ninguna autocrítica por sus actos y sí numerosos ataques a la “malvada” oposición demócrata. De la titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que era “una persona horrible”.

Rodeado de sus principales aliados republicanos en el Congreso, Trump pronunció una diatriba improvisada de más de una hora en la Casa Blanca, en la que repasó con resentimiento todas las investigaciones políticas que enfrentó desde que llegó al poder hace más de tres años. “Es un día de celebración, porque hemos pasado por un infierno”, dijo Trump. “Fue un verdadero calvario”, agregó.

El discurso de Trump tras ser absuelto en el Senado, cuya mayoría republicana votó casi sin fisuras el miércoles para frenar su destitución, contrastó rotundamente con la reflexión pública que hizo el último presidente de EE UU que superó un juicio político antes que él, el demócrata Bill Clinton, en 1999.

Un día después de que el Senado votara para absolverlo de los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia por haber intentado ocultar su relación con la becaria Monica Lewinsky, Clinton compareció ante la prensa para declararse “profundamente arrepentido” y pedir una “reconciliación nacional”.

Nadie en Washington esperaba un discurso similar por parte de Trump, cuya portavoz, Stephanie Grisham, dijo antes del acto que “quizás” los demócratas deberían “pagar” por la forma “horrible” en que trataron al mandatario.

Y Trump no solo no se mostró arrepentido de presionar a Ucrania, sino que definió otra vez como “perfecta” su llamada telefónica de julio con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que le pidió que investigara a uno de sus posibles rivales electorales en 2020, el ex vicepresidente Joe Biden. (EFE)