Preguntó por zapatillas y huyó con la recaudación

“Si tenés un comercio no podés elegir a quién atendés y a quién no. Estás con la puerta abierta y estás expuesto”, reflexionó Raquel, la dueña de una tienda que funciona hace más de 40 años en Barrio Aeropuerto. La aserción tiene vínculo directo con el asalto del que fue víctima ayer por la tarde a manos de un delincuente armado, a quien no le importó que al momento del hecho hubiera clientes en el comercio. Es más, actuó a cara descubierta y a plena luz del día. “Actúan con una impunidad que asusta”, se quejó la mujer en diálogo con este diario.

El atraco tuvo lugar a las 16.55 en 7 entre 608 y 609. Según relató la damnificada, un joven llegó “en moto junto a una chica rubia y con un tatuaje en la pierna”. Se bajó y comenzó a mirar a su alrededor. “Miró todo el negocio, me miró a mí (dónde estaba ubicada) y después encaró a la empleada”, indicó Raquel. Cuando la vendedora le preguntó qué estaba buscando, “él le pidió un par de zapatillas y después le consultó su lo que había en vidriera era lo único”, añadió.

Una vez consumado el robo, la propietaria del negocio entendió que “hacía tiempo para ver todos nuestros movimientos”, afirmó. Mientras eso ocurría, ella se encontraba en el fondo atendiendo a otros compradores. Un vez terminó, les cobró y se acercó al sector de la caja a guardar el dinero. Entonces el sujeto, que permanecía cerca del mostrador, sacó una pistola, dio la vuelta y se abalanzó sobre ella. “Me apoyó el arma en el cuerpo y me arrinconó contra la pared. Me dijo ‘no grites que te pego un tiro’, sacó toda la plata que teníamos en la caja y se fue caminando hasta la moto”, contó la comerciante. Afuera lo esperaba su presunta cómplice y juntos huyeron por 7 en dirección a La Plata. En total, calcula que el delincuente se hizo con unos 8 mil pesos. “Hace 40 y pico de años que estamos en la zona y esto la verdad que da mucha bronca. Había gente mirando en la vidriera y también comprando adentro, no le importó nada”, graficó.

Raquel alcanzó a presionar el botón de pánico y “vino la Policía, pero el chico ya se había ido. Mientras hacíamos la denuncia, dos chicos contaban que los asaltaron dos motochorros en 7 y 94. Les robaron la moto”, finalizó.