Confirman la curación de VIH de otro paciente que recibió trasplante de médula ósea

El conocido como "paciente de Londres", uno de los tres casos de personas con VIH que tras recibir un trasplante de médula ósea permanecen con remisión del virus, fue declarado como "curado", según concluyó un estudio publicado hoy en la revista The Lancet.



"El paciente londinense ha estado en remisión del VIH-1 durante 30 meses sin virus detectables con replicación competente en sangre, LCR, tejido intestinal o tejido linfoide. El quimerismo (mutación genética) del donante se ha mantenido al 99% en las células T periféricas. Proponemos que estos hallazgos representan la cura del VIH-1", concluyó el estudio.



Se trata del caso conocido como "el paciente de Londres" que había recibido un trasplante alogénico de células madre con células que no expresaban CCR5, una proteína que actúa como receptor del virus de VIH y cuya ausencia sería el motivo de la cura.



La remisión del virus se informó 18 meses después de la interrupción del tratamiento antiretroviral, y el estudio presentado en The Lancet lo que hizo fue confirmar que el paciente sigue en remisión después de 30 meses.



En su paso por Argentina en 2019, el investigador norteamericano Mario Stevenson indicó a Télam que existe otro caso, el conocido en la comunidad científica como "el paciente de Dusseldorf (Alemania)", quien también recibió un trasplante de médula y se encuentra con el virus en remisión.



"Los tres casos fueron después de un trasplante de médula ósea. Pero estos casos no pueden servir como modelo porque esta forma sólo se puede usar con personas que además de VIH tienen leucemia, por los riesgos de trasplante de médula, porque es muy caro y además hay que tener compatibilidad genética con el donante", sostuvo el especialista.