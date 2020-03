Ante la persistencia de problemas con el agua, piden que los usuarios sean retribuidos

Aunque las temperaturas comenzaron a mermar, los reclamos por baja presión y falta de agua aún persisten en distintos barrios de la Región y por eso piden que los usuarios reciban una retribución por las deficiencias en el servicio.

En esa línea, una vecina identificada como Gloria manifestó que en 10 entre 68 y 69 y alrededores "no hay presión de agua hace más de 15 días. No nos podemos bañar ni limpiar porque los tanques no se llenan". Y agregó: "Ahora no sirven las excusas de las altas temperaturas para el hilito de agua que tenemos en las canillas. Necesitamos saber qué pasa".

Misma situación reportaron desde 140 y 49, en San Carlos. "La baja presión es un problema incluso de años, que por temporadas es peor. En mi casa sale un poquito de una canilla baja", dijo una jubilada llamada María Luisa, que relató que debe cargar un balde para los quehaceres de la casa.

Por su parte Claudia, de 10 y 73, manifestó que "hace un mes estoy sin agua por una válvula rota en mi vereda. A pesar de los reclamos no tuve respuestas pero la boleta llega igual".

También ayer frentistas señalaron que en la zona de 45 y 15 no hay agua hace dos días. "Nadie controla el suministro ni la calidad del agua", lanzaron con malestar.

Cabe recordar que la semana pasada, usuarios de Parque Saavedra y Villa Elvira, entre otras áreas afectadas, se manifestaron an la puerta de la empresa, en 7 entre 57 y 58, y pidieron un descuento en la factura como resarcimiento.

Debido a que los reclamos son cada vez más numerosos y reiterados, el concejal por el partido GEN, Gastón Crespo, pidió al Ejecutivo municipal que intervenga para exigir a la empresa Absa la eximición de pago por cada día de falta de suministro a todos los usuarios que han sufrido cortes en el servicio de agua potable.



“La empresa incurre permanentemente en una violación a la Ley de Defensa del Consumidor, e incluso de la Constitución Nacional, que obligan a prestar el servicio o de lo contrario restituir el pago”, advirtió el concejal.



El pedido del edil alcanzaría también a aquellos hogares que padecen otras deficiencias vinculadas a la calidad del agua que reciben. “Numerosos barrios platenses vienen informando que reciben aguas turbias, con sedimentos e incluso con larvas. Por estos días nos llegaron denuncias de Parque Saavedra, pero también de Gonnet, Villa Castells y algunas zonas de Santa Ana, Melchor Romero, Los Hornos y San Carlos”, agregó.

Esta situación “atenta contra las necesidades de salubridad e higiene que exigen las enfermedades que se están expandiendo por estos días”.

“Tanto por los cortes como por la calidad del agua, los vecinos deben incurrir en gastos extras por la compra de bidones, además de pagar la factura por un servicio que no reciben. Esto es sumamente injusto y siempre son los vecinos los que se llevan la peor parte”, se indicó.