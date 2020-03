El coronavirus, minuto a minuto: todo lo que pasa en el mundo

Toda la información de la pandemia que afecta al mundo, al instante:

- Mueren dos personas más por coronavirus en el Reino Unido y los contagios llegan a 590:

El Servicio Nacional de Salud británico (NHS pos sus siglas en inglés) confirmó hoy dos muertes más por coronavirus en el Reino Unido, lo que eleva el número de víctimas fatales a 10, incluidos dos pacientes que estaban fuera del país, mientras que se sumaron 134 nuevos casos, lo que llevó el total de contagios a 590. Según el NHS, los pacientes que fallecieron hoy estaban en Londres y tenían patologías previas. "Podemos confirmar que, lamentablemente, un paciente de 89 años con problemas de salud preexistentes, falleció en el Hospital Charing Cross. El paciente había dado positivo por coronavirus", dijo Tony Chambers, director del Imperial College Healthcare NHS en un comunicado. Mientras tanto, el gobierno británico se encuentra reunido para evaluar si pasa a la siguiente fase de su plan para combatir el coronavirus.

- Eslovaquia cierra sus fronteras a los no residentes para contener el coronavirus:

El Gobierno de Eslovaquia impedirá la entrada de turistas como parte de una serie de medidas para frenar la expansión del coronavirus que incluyen el cierre de escuelas y universidades en todo el país. Las autoridades eslovacas autorizarán únicamente el ingreso a aquellas personas con residencia permanente, con la condición de que permanezcan aislados 14 días, independientemente de la zona de la que vengan. El primer ministro de Eslovaquia, Peter Pellegrini, anunció las medidas que contemplan el cierre de los aeropuertos internacionales al transporte comercial, ya que solo se permitirán los vuelos de carga y los privados, según medios locales.

- Cierran escuelas, universidades y cines de Nueva Delhi hasta el 31 de marzo por coronavirus:

Las autoridades de India decretaron hoy el cierre de colegios, universidades y cines de su capital, Nueva Delhi, hasta el 31 de marzo como parte de un paquete de medidas destinadas a impedir la propagación de la pandemia de coronavirus. Las escuelas de primaria estatales permanecían cerradas desde la semana pasada en Nueva Delhi por orden del Ejecutivo que preside el primer ministro, Narendra Modi. "Por disposición del Gobierno, todos los cines permanecerán cerrados desde hoy hasta el 31 de marzo mientras las escuelas y universidades que no estén celebrando exámenes también cerrarán sus puertas", explicó el ministro principal de Delhi, Arvind Kejriwal, en declaraciones a la prensa tras una reunión de análisis sobre la situación sanitaria.

- Segundo caso de coronavirus positivo en Utah Jazz: Donovan Mitchell:

El escolta Donovan Mitchell, de Utah Jazz de la NBA de básquetbol, es el segundo caso que arrojó "resultado positivo" de coronavirus, la pandemia que afecta al mundo y que provocó 38 muertes en los Estados Unidos. La cadena televisiva estadounidense ESPN informó que el jugador, de 23 años, reprochó en la intimidad el comportamiento "poco cuidadoso en los vestuarios" de su compañero de equipo, el pivote francés Rudy Gobert, quien se convirtió en el primer basquetbolista NBA infectado por el brote que se originó en la China.

- La ATP suspendió el circuito por seis semanas por el coronavirus:

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) anunció una suspensión de seis semanas de la gira profesional de tenis masculina debido a la escalada de problemas de salud y seguridad derivados del brote global de coronavirus. La suspensión incluye a todos los torneos del ATP Tour y también del ATP Challenger Tour programados hasta la semana del 20 de abril inclusive. El Conde de Godó, que estaba previsto entre el 18 y el 26 de abril en Barcelona, no se jugará, comunicaron sus organizadores. "Después de la reciente cancelación de Indian Wells, los eventos ATP Tour afectados son el Masters 1000 de Miami Open, Houston, Marruecos, el Masters 1000 de Montecarlo, Barcelona y Budapest", comunicó la ATP.

- Latam anunció la reducción del 30 por ciento de sus vuelos internacionales:

La compañía LATAM Airlines Group y sus filiales anunciaron hoy una reducción de aproximadamente un 30% de sus vuelos internacionales ante la menor demanda y las restricciones de viaje impuestas por los distintos gobiernos tras el avance del coronavirus, aunque por el momento no habrá modificaciones en los vuelos de cabotaje. Según informaron en un comunicado, esta medida aplicará principalmente para vuelos desde Sudamérica a Europa y Estados Unidos entre el 1 de abril y el 30 de mayo de 2020. “Frente a un escenario complejo, y extraordinariamente dinámico, LATAM está tomando medidas inmediatas y responsables para resguardar la sostenibilidad de la compañía en el largo plazo, protegiendo los planes de viaje de pasajeros y procurando cuidar el empleo de los 43 mil trabajadores del Grupo”, señaló Roberto Alvo, vicepresidente Comercial y próximo CEO de LATAM Airlines Group.

- Twitter ordena a todos sus empleados a trabajar desde su casa por el coronavirus:

La red social estadounidense Twitter ordenó a todos sus empleados en el mundo que trabajen desde casa para combatir la difusión del coronavirus. Twitter había alentado a sus empleados a trabajar desde casa ya en los primeros días de marzo y había dispuesto que quienes lo hacen en sus oficinas en Corea del Sur, Hong Kong y Japón usen el sistema on line por las medidas de restricción locales ante la profusión de contagios. "Estamos yendo más allá de nuestras directivas y ahora informamos a todos nuestros empleados en todo el mundo que deben trabajar en casa", dijo la responsable de recursos humanos de Twitter Jennifer Christie. Christie expresó: "Sabemos que es una iniciativa sin precedentes, pero estos son tiempos sin precedentes", citó la agencia de noticias ANSA.

- Francisco dona 100.000 euros a Cáritas Italia ante la emergencia por la pandemia de coronavirus:

El papa Francisco donó 100.000 euros a Cáritas Italia ante la emergencia que atraviesa el país producto de la propagación del coronavirus, al tiempo que pidió rezar "por los gobernantes que deben tomar medidas" para afrontar la enfermedad. "Continuamos rezando juntos, en este momento de pandemia, por los enfermos, por los familiares, por los padres con hijos en casa", expresó el pontífice al celebrar su misa matutina en la residencia de Casa Santa Marta, convertida en el único oficio religioso permitido en toda Italia por las medidas para frenar la difusión del Covid-19. Las misas matutinas de Francisco, sin público y transmitidas en directo por el Vaticano, son desde la semana pasada la única celebración religiosa permitida en toda Italia, donde hasta el 3 de abril se frenaron las actividades como misas y funerales.

- Decretan cierre de escuelas, universidades y otras instituciones en Irlanda por el coronavirus:

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, anunció hoy el cierre de todas las escuelas, colegios, universidades e instalaciones de cuidado infantil en Irlanda a partir de mañana y hasta el 29 de marzo como consecuencia del brote de coronavirus. El líder irlandés dijo que, también, deben cancelarse los eventos en lugares cerrados que congreguen más de 100 personas y las reuniones al aire libre de más de 500 personas, y recomendó que quienes puedan trabajar de forma remota lo hagan, describieron los medios locales. El primer ministro aclaró, no obstante, que los restaurantes, cafeterías y otros negocios podrán permanecer abiertos, al igual que las tiendas y supermercados. Al mismo tiempo, adelantó que existen planes para garantizar que las cadenas de suministro permanezcan ininterrumpidas e indicó que el transporte público seguirá operando.

- Los reyes de España se hicieron el test de coronavirus y suspendieron su agenda:

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, se hicieron hoy el test del coronavirus y suspendieron su agenda pública tras conocerse que dio positivo la ministra de Igualdad, Irene Montero, con quien la reina compartió un acto la semana pasada.



"En función de las recientes actividades públicas" de la Reina y "la información transmitida por el Gobierno, como medida de prevención indicada por las autoridades sanitarias, Sus Majestades los Reyes se han realizado a lo largo de esta mañana el test correspondiente de detección de Covid-19", informó la Casa Real en un comunicado. Los resultados de dichos tests serán comunicados públicamente, añadió la nota. El gobierno español comunicó hoy que la Ministra de Igualdad, Irene Montero, dio positivo de coronavirus, lo que obligó a someter a pruebas a todo el Ejecutivo, y también adoptar medidas de aislamiento preventivo.

- La OMT y la OMS acordaron intensificar la cooperación frente a la pandemia de coronavirus:

El titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, se reunieron en Ginebra, Suiza, y acordaron intensificar la cooperación entre ambos organismos para dar una respuesta "proporcionada, mesurada y basada en las recomendaciones de salud pública" a la pandemia de coronavirus. Así lo establecieron en un encuentro que mantuvieron en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, en la que destacaron la importancia de la cooperación internacional y de un liderazgo responsable en momentos tan críticos. "El brote del COVID-19 es ante todo una cuestión de salud pública. La OMT está siguiendo las recomendaciones de la OMS, con quien mantiene una excelente relación de trabajo desde el primer día", indicó Pololikashvil.

- Brasilia suspende clases, eventos y obliga a bares a separar mesas a dos metros de distancia:

La capital de Brasil, Brasilia, se diferenció del gobierno central del presidente Jair Bolsonaro y adoptó por cinco días medidas contra el coronavirus, como la suspensión de clases en todos los niveles y de eventos y la obligación a bares y restaurantes de separar por dos metros las mesas. El gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, decretó la suspensión de las clases a partir de hoy en todos los niveles, en la red pública y privada, a la que concurren 600.000 estudiantes. "Los bares y restaurantes deberán observar en la organización de sus mesas una distancia mínima de dos metros entre ellas", dice el decreto.

- McLaren no correrá en Australia por contagio de coronavirus de un integrante de su staff:

La escuderia McLaren, una de las más importantes de la Fórmula 1, anunció hoy que no correrá el fin de semana el Gran Premio de Melbourne, en Australia, debido al contagio de coronavirus que sufrió un integrante de su staff. La decisión de no correr fue anunciada por el presidente de la escudería inglesa, Andreas Seidi, en la cuenta de Twitter de McLaren. De acuerdo a la información la prueba por coronavirus realizada a un mecánico del equipo Mclaren que tenía fiebre resultó positiva.

- La UE fustiga a Trump por la suspensión de viajes a EEUU por el coronavirus:

La Unión Europea (UE) condenó hoy la decisión "unilateral" del presidente Donald Trump de restringir los vuelos de Europa a Estados Unidos por el coronavirus y dijo que la enfermedad no respeta fronteras y se combate con cooperación, con el mundo y los mercados en vilo por la imparable pandemia. Trump anunció que todos los vuelos desde Europa se suspendían por 30 días, pero funcionarios estadounidenses aclararon después que la medida se aplicará sólo a la mayoría de ciudadanos extranjeros que hayan estado en la zona de viajes europea libre de pasaporte dentro de un lapso de 14 días previo a su arribo a Estados Unidos. "La Unión Europea desaprueba el hecho de que la decisión de Estados Unidos de imponer una prohibición de viajes desde Europa se tomó de manera unilateral y sin consultas", dijeron los presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado conjunto.

- Se suspendió la NBA y seis planteles están en cuarentena a causa del coronavius:

La NBA, la liga profesional estadounidense de básquetbol, suspendió "por tiempo indefinido" la temporada 2019-2020 debido a que el jugador francés Rudy Gobert, de Utah Jazz, resultó "positivo" en un examen de coronavirus (COVID -19) y a causa de ello seis planteles han iniciado hoy una cuarentena. Los planteles que jugaron ante Utah Jazz en los últimos 10 días se pusieron en cuarentena según lo determinó la NBA y son Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Detroit Pistons y Toronto Raptors, además de los propios jugadores de los Jazz, que pasaron pruebas en el Chesapeake Energy Arena de Oklahoma. Anoche un comunicado de la liga indicó: "La NBA ha anunciado que un jugador de Utah Jazz dio positivo por COVID-19. Los resultados del test se conocieron antes del salto inicial del partido entre Jazz y Oklahoma City Thunder en el Chesapeake Energy Arena. En ese momento el partido fue cancelado. El jugador afectado no estaba en el estadio". La liga agregó: "La NBA decidió suspender todos los partidos de esta noche y hasta próximo aviso. La NBA utilizará ese tiempo para determinar los próximos pasos respecto a la pandemia del coronavirus"

- España suspende el fútbol de primera y segunda división por el coronavirus:

La Liga de fútbol de España suspendió hoy los torneos de primera y segunda división por al menos las dos próximas jornadas, a raíz de la pandemia de coronavirus. La decisión fue tomada luego de una reunión de la Liga que maneja los torneos profesionales en España y a raíz de el agravamiento del contagio de coronavirus que se produjo en las últimas horas. En ese contexto, el club más importante de España, el Real Madrid, disparó el protocolo contra el coronavirus luego de que un jugador del plantel profesional de básquetbol diera positivo, y al compartir las instalaciones de entrenamiento con el equipo de fútbol, motivó al club a entrar en cuarentena.

- Real Madrid: cuarentena por el positivo de coronavirus de un jugador de básquetbol:

Un jugador del equipo de básquetbol del Real Madrid de España fue diagnosticado con el Covid-19, lo que obligó a poner en cuarentena también a los jugadores del primer equipo de fútbol, informó hoy la entidad madridista. La decisión de los directivos del club blanco responde a que los jugadores de básquetbol y fútbol comparten instalaciones deportivas durante los entrenamientos en la Ciudad Real Madrid. Desde el momento en que se detectó el positivo en el equipo de basquetbol se decidió cerrar las instalaciones deportivas y recomendó permanecer en cuarentena a los dos equipos.

- Tras suspender su actuación en Costa Rica, Jorge Drexler escribe una canción sobre el coronavirus:

Tras suspender sus actuaciones en Costa Rica a raíz de la pandemia de coronavirus, en donde tenía programadas dos fechas de su tour “Silente”, el músico uruguayo Jorge Drexler escribió una canción referida al tema. La nueva composición, que fue publicada en las redes sociales del artista, se titula “Codo a codo” y hace alusión a la manera de relacionarse en tiempos en que se recomienda extremar los cuidados al tomar contacto con otras personas o en lugares públicos. “Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos. Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus este no se salga con la suya”, advirtió el músico, que también es médico, en un texto publicado junto al video de la canción. El clip muestra al artista en un cuarto con su guitarra entonando las estrofas de la nueva composición, cuya letra recomienda no tomar contacto físico con otra persona pero mantener las cercanía de otras formas.

- Primer contagio por Covid-19 en el gobierno de España:

La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, del partido Unidas Podemos (UP), fue diagnosticada hoy con el Covid-19, convirtiéndose en el primer contagio en el gobierno español. Montero se encuentra en buen estado y en cuarentena, situación en la que también se encuentra su pareja y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, informó en un comunicado La Moncloa, sede del Ejecutivo español. A raíz de esta situación, siguiendo los protocolos sanitarios, todos los miembros del Ejecutivo de España, incluido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se realizarán pruebas diagnósticas, cuyos resultados se conocerán a lo largo de la tarde, añade la misiva.

- Conmebol pidió oficialmente a FIFA la suspensión de eliminatorias sudamericanas:

La Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol) solicitó esta noche a FIFA en forma oficial la suspensión de las eliminatorias sudamericanas que debían iniciarse a fines de marzo, con miras al Mundial Qatar 2022, a raíz de la expansión de la pandemia del Coronavirus. En una nota firmada por el secretario del organismo continental, José Astigarribia, la Conmebol pide la postergación del comienzo de la actividad, pautado para el jueves 26 del corriente. El organismo fundamenta que “los equipos sudamericanos se encuentran ante la posibilidad de no poder contar con los jugadores convocados provenientes de Europa, a raíz de que los mismos, al proceder de países con un alto índice de contagio, podrían ser puestos en cuarentena”. De esta manera “se imposibilitaría que los mismos se encuentren a disposición de sus selecciones nacionales”, agregó el texto.