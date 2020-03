La Loma: la madre no vio otras personas en la casa, pero no señaló a su hijo por los tiros

Nancy Santoro (62), la mujer que recibió cinco balazos en su casa de 29 entre 41 y 42, en un ataque en el que fue asesinado su esposo, el arquitecto Guillermo Bertolotti (60), dijo que aquella noche no vio extraños en su casa, pero no pudo decir quién apretó 13 veces el gatillo de la Taurus 9 milímetros.

Por el ataque registrado el domingo 1º está acusado y detenido, su hijo “Nacho” de 28 años, quien estaba en la casa y pidió auxilio a los vecinos tras la balacera. Incluso, paró a la patrulla policial que se acercaba tras el alerta realizado por una vecina que trabaja en el centro de monitoreo municipal (COM).

Según indicó una fuente de la investigación que tiene a cargo el fiscal Juan Mennucci (UFI Nº 5) la docente dijo que en los minutos previos al ataque en la casa no había nadie más que su esposo y su hijo.

Sin embargo, eso no conduce a Nacho: “No vio a nadie salvo al hijo y al marido, pero no vio quien disparo. El hijo no estaba al lado de ella cuando pasó eso”, indicó la fuente sobre el relato que realizó la mujer, quien aparece como víctima en la causa donde está acusado el joven.

Santoro, según se informó desde Tribunales, se presentó junto a los abogados de la familia, Walter Gisande y Ezequiel Olgiatti. Son los mismos letrados que actúan como defensores de Nacho.

La mujer estuvo varios días internada en el Hospital San Martín a raíz de las heridas en las piernas, brazos y el abdomen que recibió en el tiroteo. Según la investigación, los policías que acudieron ante la emergencia, la encontraron en el suelo, boca arriba, sobre su esposo, quien había quedado malherido con la espalda apoyada en el piso. Se conjeturó entonces sobre la posibilidad de que la mujer intentara interceder entre el agresor y su marido.

Agonizando, Bertolotti padre llegó a decirle a una agente del Comando de Patrullas “fue mi hijo”.

En esos instantes, la mujer pronunció palabras que indican un relato similar al que brindó este martes en la sede de la Fiscalía. “No agregó mucho a lo que había contado aquella vez”, analizó la fuente con acceso al expediente judicial.

Según la fuente, reiteró también que no se dio cuenta de que le habían disparado. Aquella noche solo refirió una sensación de calor y ardor en el cuerpo.

La declaración no aportó a la línea de la Fiscalía, convalidada por el juez de Garantías Guillermo Atencio, quien aprobó el pedido de detención.

En el equipo de investigadores que comanda Mennucci creen que la autoría del crimen de Bertolotti y las lesiones a Santoro “están resueltos” con la acusación al hijo.

Los pesquisas comenzaron a preguntarse el por qué de la violencia. Mennucci le preguntó a Santoro sobre la relación que tenían Bertolotti padre e hijo y la mujer respondió que “no tenían problemas”.

En los primeros días de la pesquisa se detectó el presunto vínculo del joven con una mesa de dinero en la Ciudad. No se descartaba entonces un móvil asociado con el dinero.

La línea no avanzó aún. En forma paralela, el fiscal ordenó peritajes psicológicos y psiquiátricos para el detenido, quien permanece alojado en la Alcaidía Pettinato de Olmos.

La acusación contra Guillermo Ignacio Bertolotti se robusteció con los peritajes de balística que se realizaron la semana pasada, a tres días del ataque. El dermotest, que permite detectar restos de pólvora en quien dispara, dio positivo con respecto a las muestras extraídas de la piel de ambas manos del acusado.

Por otra parte, se determinó que las 13 vainas servidas y los 6 plomos hallados en la escena del crimen habían sido disparados con la Taurus 9 milímetros que los policías encontraron en un ropero, dentro de la casa.

La caja que funciona como embalaje de esa pistola estaba dentro del Volkswagen Fox del joven, estacionado en la calle, frente a la casa.

En la vivienda se encontró otra pistola, calibre 22, marca Ruby. Esa arma no fue usada la noche del crimen.

Según el registro, todo ocurrió alrededor de las 22.45. La vecina que trabaja en el COM escuchó varios disparos y le pidió a un familiar que pregunte en la casa de al lado. Respondió Nacho a través de la medianera que ladrones habían baleado a los padres.

El joven salió a la calle, gritando algo parecido y lo reiteró en un llamado de teléfono a un primo.

Todo el vecindario había escuchado el estruendo en una noche tórrida.

Cuando llegó la Policía dijo que los ladrones habían entrado por la parte trasera. La escena mostraba todo en orden, con un reguero de sangre que iba del patio al living. Unos minutos antes, los padres estaban tomando helado afuera. Él llegó, no quiso probar y avisó que iba al baño, según declaró.

El fiscal consultó a la mujer por la relación entre padre e hijo y ella dijo que no tenían problemas