En un colectivo escolar, robaron bicicletas y se estrellaron en plena fuga

Miércoles, 6.20 de la mañana. Estacionado en 31 entre 40 y 41, un colectivo Mercedes Benz pintado como escolar llama la atención de los vecinos. Nunca lo habían visto en la cuadra y menos en el lugar donde estaba frenado, frente al depósito de un comercio que vende bicicletas en un local de plaza Rocha. Esa situación particular hizo sospechar a uno de los habitantes de la vecindad, que terminó marcando el número de emergencias.

Así comenzó un atraco frustrado que tuvo una breve persecución por las calles de San Carlos, un choque posterior y los delincuentes huyendo de las autoridades. Como se dijo, el robo ocurrió en un galpón de La Loma, donde un número indefinido de delincuentes cargaban cajas desde el interior del lugar hasta el micro naranja y blanco.

Un frentista alertó de lo que sucedía al 911, pero al arribar la Policía ya se habían marchado de la escena. Sin embargo, los cruzaron a pocas cuadras de allí, en 31 y 38. Los ladrones también avistaron al patrullero y entonces aceleraron para intentar escapar. A toda velocidad, doblaron por 38 en dirección a San Carlos, sin tener en cuenta la lluvia que había empezado a caer. Avanzaron unas tres cuadras y terminaron colisionando contra una vivienda situada en 133 y 37. Con el rodado inutilizado pero todavía en marcha siguieron la fuga a pie y así consiguieron evadir a sus perseguidores.

En tanto, al acercarse al colectivo los efectivos policiales hallaron en el piso y sobre los asientos 13 bicicletas nuevas y un gran número de repuestos.

“PENSÉ QUE ERA UN TRUENO”

Por su parte, Graciela, la propietaria del inmueble donde colisionó el vehículo, aseguró en diálogo con EL DIA que “escuché un estruendo y creí que era un trueno, pero cuando abrí la ventana estaba el micro metido en mi casa y los patrulleros rodeándolo”.

“Me di un susto impresionante, al principio no pensé que había sido un robo. Después cuando lo llamé a mi hijo y vino para acá, nos dijeron que se venían escapando de un robo”, agregó. Por último, resaltó que “menos mal que no estaba el auto de hijo donde lo guarda siempre, porque si no lo agarraba entero”.

El viejo colectivo terminó contra una casa de 133 y 37: “Pensé que era un trueno”, dijo la dueña