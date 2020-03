La Reserva Federal de EE.UU recortó las tasas de interés a cero

La Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos recortó hoy en un punto su tasa de política monetaria para dejarla entre el 0 y el 0,25% a 10 años en respuesta a las consecuencias económicas de la epidemia de coronavirus, informó la autoridad monetaria en un comunicado.

A su vez, se comprometió a inyectar unos US$ 700.000 millones en la economía a través de la compra de US$ 500.000 millones en bonos del Tesoro y de otros US$ 200.000 millones en valores hipotecarios.

La decisión fue adoptada casi por unanimidad por el directorio de la FED, ya que uno de sus integrantes se opuso, con el objetivo de hacer frente al shock recesivo sobre la actividad económica que implicó en los últimos días la expansión del coronavirus (Covid-19) en todo el mundo.