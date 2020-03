La pesadilla de una pareja de platenses varada en Irlanda por el coronavirus

Rodrigo y Celeste, él de 33 años y ella de 29, son una pareja de platenses que el 6 de marzo se embarcaron rumbo a Europa en procura de recorrer y conocer algunas de sus ciudades más emblemáticas. Pero en el contexto del avance del coronavirus, con todo el continente europeo bajo cerrojo por el aislamiento, hoy permanecen varados en Dublin, Irlanda, sin respuestas oficiales y preocupados por no poder retornar al país.

Mariana es la madre de Rodrigo. En diálogo con eldia.com contó que el itinerario de los chicos comenzó en Madrid y continuaron en el Reino Unido. Allí recorrieron Londres, Escocia e Irlanda, con vistas a continuar el periplo por Polonia y Turquía. Sin embargo, el gobierno polaco decretó el cierre de la fronteras, en sintonía con el resto de Europa, por lo que los jóvenes todavía permanecen en Dublin sin poder desplazarse a otro lugar.

Paralelamente, dijo, recibieron una notificación de que la compañía Air Europa, que debiera traerlos de Roma a Ezeiza el próximo 6 de abril, les comunicó por correo electrónico la pésima noticia de la cancelación del vuelo.

En Dublin los chicos recurrieron a la embajada argentina, que en principio pareció ser una luz de salvación, por lo cual siguen allí, según dijo Mariana. Sin embargo, las respuestas de la embajada hasta el momento no sólo no fueron las esperadas sino que profundizaron la incertidumbre: "Gente de alta formación les dijo que se tomaran un avión a Madrid, y que de ahí vuelen hacia Brasil o Chile. Pero lo que sabe hasta un chico de la escuela primaria es que a España no se puede entrar. Es imposible. Y que en Brasil y Chile también la situación es complicada. Es un chiste lo que les dijeron", deslizó.

Para la mujer la respuesta de la embajada no sólo parece un "chiste" sino que "es falta de interés por la situación de los chicos y de otros tantos argentinos que están varados en distintas partes de Europa". "Los próximos vuelos de repatriación de Aerolíneas son el 19 y el 21 de marzo desde Madrid y Roma, pero qué pasa con los que no pueden salir de otros países", se interrogó.

Y agregó: "En la Cancillería me dicen lo mismo. Solo hay vuelos desde Madrid y Roma, que traten de venir como sea, que busquen vuelos con escalas y que los dejen lo más cerca posible. Parece chiste pero es verdad"-

Al mismo tiempo, expresó su angustia por la respuesta de las compañías de viaje contratadas por los chicos. "Les dijeron que consiguieran un lugar para vivir en Dublin. Por suerte tienen algo de dinero, por ahora. Por otra parte no quieren devolverle el dinero por los servicios cancelados y les ofrecen vouchers para otra época. Pero estas son sus vacaciones, va a ser muy difícil que regresen en otro momento" subrayó la mujer.

La mujer puntualizó que "acá en La Plata estamos preocupados por esta situación" y como dato saliente dijo que "Rodrigo es asmático".