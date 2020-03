Francia en cuarentena y gobiernos buscan repatriar a miles de varados por el coronavirus

Francia se sumó hoy a Italia y España e ingresó en una cuarentena nacional casi total por el coronavirus, mientras grandes embotellamientos de vehículos empezaban a registrarse en varias fronteras y gobiernos intentaban repatriar a miles de ciudadanos varados en el extranjero en medio de cierres limítrofes generalizados para combatir la pandemia.



Decenas de millones de personas en todo el mundo ya están aislados en sus casas por orden de los gobiernos de sus países, que también han cerrado comercios, escuelas y cancelado eventos deportivos y espectáculos, aunque los cierres fronterizos afectan no solo a las personas sino también el flujo de mercaderías.



Los líderes de la Unión Europea (UE) se reunieron para aprobar la prohibición de todo viaje no esencial dentro del espacio libre de pasaportes del bloque, el llamado espacio Schengen, que estará cerrado durante 30 días, según adelantó ayer el presidente francés Emmanuel Macron.



Varios países europeos ya han cerrado sus fronteras a extranjeros y no residentes, y España se sumó hoy y restableció controles en sus límites con Portugal y Francia.



Alemania ya ha implementado eso de hecho con la mayoría de sus vecinos y ha emitido una advertencia de viajes al extranjero por vacaciones. La República Checa, Dinamarca, Polonia, Lituania y Chipre ya han cerrado sus fronteras a los extranjeros.



Largas colas de autos y camiones de hasta 60 kilómetros se formaron hoy en las fronteras de Lituania con Polonia, Alemania y la República Checa.



Alemania, por su parte, anunció hoy medidas por 50 millones de euros para repatriar a miles de ciudadanos varados en destinos turísticos alrededor del mundo, incluyendo a unos 5.000 que están en Marruecos, informó la agencia de noticias DPA.



Luego que el virus surgiera en la ciudad central china de Wuhan en diciembre pasado, Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia, tanto que las muertes en el resto del mundo ya han superado las registradas en China.



Más de 185.000 personas se han contagiado en más de 145 países y más de 7.330 han muerto, mientras que más de 80.000 ya se han recuperado, según las cifras actualizadas minuto a minuto de la universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos.



En Francia, cuando el reloj dio las 12, miles de policías comenzaron a patrullar las calles de París y otras ciudades para hacer cumplir la cuarentena de 15 días anunciada ayer por el presidente Macron después de que los casos superaran los 6.000, con 148 muertes.



Dentro de esas excepciones a la orden se incluyen ir al trabajo cuando no es posible trabajar desde la casa, a comprar alimentos, a consultas médicas, viajes familiares urgentes para ayudar a chicos o personas vulnerables y breves salidas para pasear el perro.



La mayoría de los negocios, restaurantes, bares y lugares turísticos ya estaban cerrados.



También hoy, el gobierno de Macron prometió un paquete de 45.000 millones de euros para ayudar a las pequeñas empresas a afrontar el impacto de la pandemia de coronavirus.



Aerolíneas de todo el mundo han cancelado viajes debido a una abrupta caída en la demanda pero también porque muchos países han prohibido los arribos desde zonas de riesgo.



Turquía dijo hoy que planeaba evacuar a 3.614 ciudadanos varados en nueve países europeos luego de que sus vuelos fueran suspendidos, informó la agencia de noticias tuca Anatolia.



La epidemia de coronavirus sigue descontrolada en España, donde se registraron casi 2.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de infectados a 11.178, mientras las personas que perdieron la vida son ya 491, informaron hoy autoridades.



España se mantiene como el cuarto país más afectado del mundo, tras superar a Corea del Sur, y situarse por detrás de China, Italia e Irán. La mayoría de sus casos son en región de Madrid.



El domingo, primer día del estado de alarma que prohibió a 47 millones de españoles circular libremente por 15 días salvo para ir al supermercado, farmacias o trabajar, los contagios disminuyeron levemente, pero luego, el lunes laborable, la transmisión se volvió a disparar.



En el Reino Unido, en tanto, el gobierno británico anunció un paquete de ayuda de casi 40.000 millones de dólares para tratar de paliar el impacto económico nacional de la pandemia de coronavirus, al tiempo que desaconsejó los viajes no esenciales a cualquier parte del mundo.



Ayer, el primer ministro británico, Boris Johnson, instó a sus compatriotas a trabajar desde sus domicilios y a evitar los bares y pubs, aunque no cedió a las presiones para tomar medidas más drásticas como cerrar comercios o escuelas.



Todos los sectores de la economía mundial, desde el turismo a la aviación, se han visto afectados por la pandemia, que además ha provocado desplomes bursátiles que no veían desde la crisis financiera de 2008.



El gigante alemán Volkswagen se sumó hoy a otras automotrices europeas y anunció el cierre de varias plantas.



En Italia, donde ya hay más de 2.100 muertos sobre un total de más de 23.000 contagios, las autoridades anunciaron hoy planes para renacionalizar la aerolínea Alitalia, mientras que Francia dijo estar lista a nacionalizar grades compañías si fuera necesario.



En Estados Unidos, mientras crecen las críticas por la gestión nacional del presidente Donald Trump de la crisis, la interna presidencial demócrata sumó un estado que decidió cancelar su primaria. Ohio tomó esta decisión apenas horas antes de empezar a votar, en una jornada electoral que también incluye a Florida, Arizona e Ilinois.