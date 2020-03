Son 97 los casos confirmados en el país

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informó que los datos actualizados de hoy indican que son 97 los casos confirmados de coronavirus en la Argentina. Con respecto al martes, son 19 los nuevos casos detectados.

El anuncio lo hizo tras la reunión llevada en la Casa Rosada entre legisladores de Cambiemos, de la izquierda y del PJ Federal con el Gobierno Nacional encabezado por el presidente Alberto Fernández. Entre los presentes estuvieron Máximo Kirchner, Mario Negri, Cristian Ritondo, Luis Naidenoff, Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau, Eduardo Bucca, José Luis Ramón, Nicolás del Caño y Romina del Plá.

"Vamos a estar juntos, oficialismo y oposición, así durante los próximos meses. Desde todos los sectores aportaron ideas y sugerencias. Lo más importante que queremos transmitir es que no hay Gobierno o oposición. No hay grieta. Todos los que llevamos la representación le hemos dado nuestro respaldo a presidente y al ministro de salud, para que sientan . Todos unidos contra esta pandemia. Las normas no son para perjudicar a nadie", remarcó Massa en el comienzo de la charla con la prensa, y tras avisar que en este momento de crisis no hay diferencias políticas en la Argentina.

"Tienen que aislarse para combatir esta pandemia, el éxito de este país pasa por evitar el contagio", pidió Massa y lo ratificó luego Mario Negri, el titular de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, que declaró: "Vamos a apoyar. Coronavirus no es ideología, no es política. Estamos comprometidos a salir de la crisis y el presidente es el capitán de esta batalla". Además confirmó que están por llegar al país nuevos reactores para 34 laboratorios en todo el país que acelerará los trabajos médicos para confirmar casos de coronavirus.

El senador Luis Naidenoff, de Juntos por el Cambio, ratificó todas las palabras y avisó del encuentro de mañana del presidente con todos los gobernadores, para que el trabajo y la idea sea una sola y clara. "No hay margen para la especulación. Queremos salvar las vidas y tirar parejo. No hay lugar para las especulaciones".

Eduardo Bucca, diputado de Consenso Federal, resaltó la importancia de la llegada de nuevos reactivos y valoró la decisión de decretar el aislamiento de todo el país.

Massa, al mismo tiempo, anunció que la profundización del aislamiento no interrumpirá el traslado por las rutas de quienes tengan que abastecer a cada rincón del país. Pero avisó que eso lo definirá mañana el presidente con los gobernadores.