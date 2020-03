Con capuchas, armas largas y a los tiros, otro golpe a un banco platense

Ocupados como estaban en cumplir a rajatabla con las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus, los clientes y empleados de un banco del barrio Norte platense no prestaron demasiada atención a la irrupción de cuatro hombres que parecían apurados, aunque nadie tardó más que un segundo en caer en la cuenta de que lo que les cubría la cara no eran barbijos sino capuchas y que lo que tenían en las manos no era otra cosa que armas largas. Después sobrevino lo de siempre en golpes de este calibre: las amenazas a los gritos, el control sobre el personal de custodia y la tensión a puro apuro en la línea de cajas.

La banda tenía un objetivo claro: la bolsa que portaba un cliente que ya estaba depositando. Una vez que se la quitaron intentaron avanzar hacia el fondo, hasta que el grito de uno de ellos -“la gorra, la gorra”- apuró el final de la secuencia. Los asaltantes escaparon en el mismo auto en el que llegaron, abriendo fuego para frenar al patrullero que arribó casi al mismo tiempo.

Quiso la suerte que el escopetazo no lastimara a nadie. La única que requirió asistencia fue una subgerente que recibió un culatazo en la cabeza. Según el reporte oficial, los ladrones se habrían llevado 700 mil pesos.

Sorpresa

El asalto ocurrió a las 10.30 de ayer en la sucursal que tiene el Banco Francés en 7 entre 32 y 33, donde un joven empleado de la empresa de colectivos Unión Platense se presentó con un bolso para depositar 1.100.000 pesos.

“Son gestiones de depósito que se hacen eventualmente, no de manera habitual”, explicaron desde la firma. En la línea de cajas, el empleado había entregado ya 400 mil pesos al cajero cuando lo encañonaron con un arma larga.

Algo parecido vivía en ese mismo momento personal de seguridad y el resto de los que miraban paralizados la escena que protagonizaban los cuatro ladrones.

Todos vestían ropas oscuras, guantes, buzos con capuchas y pasamontañas que apenas dejaban ver sus ojos.

“Mi mujer atinó a tirarse al piso y se largó a llorar del susto. Ellos le tiraron un escopetazo a un patrullero”

Nahuel Pino Esposo de una comerciante

A pesar de que nadie atinó a nada y al cliente le arrebataron sin problema el bolso en el que quedaban 700 mil pesos, dos de los asaltantes tomaron del pelo y le pegaron un culatazo a una subgerenta de 34 años, decididos como estaban a acceder a la línea de cajas.

El grito de uno de los compinches -“La gorra!!!!!”- los frenó en seco, convenciéndolos de cambiar de planes: salieron a la calle y se subieron a un auto Fiat Palio de color blanco y vidrios polarizados que los esperaba en la vereda del banco, con la patente nueva.

Justo frente al Francés hay un puesto de diarios y revistas que en ese momento era atendido por su dueña: “Un señor que pasó por acá le aconsejó que se refugiara porque estaban robando dentro del Banco. Y cuando salieron (los delincuentes), uno disparó con una escopeta contra los policías que estaban en un patrullero”, contó horas después a este diario el marido de la comerciante, Nahuel Pino (30), quien tuvo que ir a reemplazarla por la crisis de nervios y llanto que sufrió tras el incidente.

“Mi mujer atinó a tirarse al piso dentro del puesto y se puso a llorar por el susto. Los tipos se fueron rápido por la misma vereda”, sumó el hombre, aportando que “dos hombres que trabajan en tareas de mantenimiento intentaron también esconderse, desesperados, en el puesto de diarios. Pero al final se refugiaron en el local de motos” contiguo al Banco.

También Nahuel reflejó que “actuaron en un horario en que, como todas las mañanas, hay muchas personas pasando por la cuadra, tanto en vehículos como caminando”, circunstancia que no resultó un obstáculo para los planes de la banda.

EL escopetazo con el que cubrieron la fuga no lastimó a nadie: “La verdad es que no sé dónde habrá impactado ese tiro”, reflexionó Pino.

El Palio avanzó por el carril de la avenida 7 en dirección a Plaza Italia y se dirigió luego hacia La Loma, según pudieron reconstruir por tramos con material de las cámaras de seguridad de la Municipalidad. En 29 entre 38 y 39 el grupo cambió de vehículo. En una Volkswagen Surán de color azul continuaron la fuga hasta dejarla abandonada en 41 y 133.

Ahí hicieron una posta más: cambiaron la Surán por una camioneta gris “topo” que, según algunas fuentes oficiales, sería una Toyota Hilux, aunque otras (también oficiales) hablan de una Ford Ranger. Cualquiera sea la marca o el modelo, de ese rodado y sus ocupantes nada más se supo.

Cómo sigue

Después de que los ladrones se fueron, esa cuadra de la avenida 7 -tan cercana a uno de los principales accesos a La Plata- se llenó de patrulleros, policías y peritos. Llegó también una ambulancia del Same para atender a la empleada a la que le dieron un golpe.

“Los médicos que la revisaron entendieron que no hacía falta trasladarla a un hospital”, dijo un vocero oficial.

Mientras tanto, y bajo la instrucción de la UFI 7, los investigadores intentan identificar a los ladrones con el análisis de rastros y -sobre todo- las filmaciones de las cámaras de seguridad del banco. La hipótesis más firme es que la banda estaba al tanto de que el empleado de la empresa de colectivos llevaba esa suma de dinero, que tenían resuelto ampliar si llegaban a acceder a la bóveda. Esa parte del plan les falló.

Dos de los autos que usaron para huir tenían las patentes cambiadas. No hay detenidos