Un hombre baleado, entraderas y escruches: ladrones no hacen cuarentena en La Plata

En el centro platense estacionar un día de semana ya no es un calvario. Lo mismo ocurre en City Bell, en las calles de Gonnet, de Tolosa o del barrio Malvinas, lindante con la localidad de Melchor Romero. La cuarentena obligada por la amenaza del coronavirus comienza a sentirse en la Ciudad, pero los que no se “guardan” son los delincuentes.

En apenas dos días se contabilizaron varios hechos delictivos en diversas zonas de la Región, con escruches, robo de vehículos, entraderas y asaltos a mano armada. En uno de esos incidentes le dispararon en la pierna a un hombre de 55 años y golpearon a su esposa. Gracias al trabajo de los médicos, él se encuentra a salvo.

Ese episodio ocurrió ayer por la mañana en una propiedad situada en 35 entre 154 y 155. El matrimonio ingresaba su camioneta en el garaje cuando fue abordado por dos delincuentes encapuchados y armados. En la planta alta de la casa se encontraban descansando una joven con su hija de 2 años. Ella fue quien relató lo sucedido a EL DIA e indicó que “fue a las 6 y diez de la mañana, cuando llovía fuerte y ellos volvían de hacer unas compras. Apenas entraron se les aparecieron dos tipos”. Uno de ellos, sin darles tiempo a nada, le disparó a a su papá y luego lo hicieron descender del vehículo. A la mujer, en tanto, le dieron un culatazo en la cabeza.

Para la damnificada “querían plata, inclusive pedían dólares”, aunque se vieron frustrados al no encontrar más que “los 800 pesos que les dio mi mamá de lo que les quedó tras las compras en el Mercado Regional” reveló la hija de la pareja. Finalmente, los delincuentes debieron conformarse con “una notebook, un celular y una mochila que era de mi nena”, detalló. “Se quedaron en casa por lo menos 20 minutos” y agradeció que “no fueron a la planta alta, donde estábamos con mi hija de 2 años, eso hubiese empeorado mucho las cosas, pudo haber sido mucho más grave”.

Tres hombres y una Hilux

En tanto, en 9 entre 34 y 35 Tomás se enteró el martes por la tarde, al salir de su hogar, que desconocidos habían sustraído su Toyota Hilux negra estacionada allí. “Por lo que pudimos averiguar por una vecina, el robo fue cerca de las 19 y eran tres. Supuestamente se acercaron subiendo por calle 9 y en menos de dos minutos se la llevaron”, señaló. El rodado tenía alarma y cierre centralizado.

MANIATADOS EN SU CASA

Por otra parte, una pareja fue sorprendida ayer por la madrugada en una finca de Camino Centenario entre 462 y 464, por dos sujetos encapuchados, con guantes y pistolas en sus manos que los amenazaron para reducirlos y luego los maniataron. Fuentes oficiales informaron que “la dueña de casa escuchó ruidos provenientes del portón de la casa” y cuando fue a ver se topó con los malvivientes. En minutos les sustrajeron dos celulares, dos notebooks, una PlayStation 4 y una camioneta Toyota Hilux con la cédula y comprobante de seguro de la misma.

Huían CON HERRAMIENTAS: presos

Miércoles por la madrugada. En 122 y 50, tres individuos salían de una propiedad con dos bolsos cargados, sin sospechar que sus movimientos eran observados por un lugareño que ya había dado aviso al 911.

Al lugar acudió un móvil de la Policía Local, que no llegó a cruzarse con los ladrones. No obstante, a pocas cuadras de allí, en 42 y 122, avistaron a dos hombres que, al notar la presencia policial, empezaron a correr, no sin antes arrojar dos bultos en la calle.

Los efectivos partieron detrás de ellos y la persecución se extendió por algunos metros hasta que finalmente los presuntos autores del hecho fueron aprehendidos. En los bolsos que habían descartado encontraron varias herramientas de gran porte para la construcción que efectivamente eran de la casa robada con anterioridad.

Los voceros indicaron que uno de los aprehendidos “tenía pedido de paradero y captura”.

UN HOMBRE ARAÑA EN GONNET

Por último, la dueña de uno de los departamentos de las torres emplazadas en 31 y 500 se despertó con una fea sorpresa: la ventana abierta del balcón y algunas pertenencias desaparecidas. Entre ellas, el teléfono celular y una suma no especificada de dinero en efectivo.

Al dialogar con otros vecinos de torres aledañas, descubrió que en 30 entre 495 y 496 “pasó lo mismo pero la noche anterior”, sostuvieron. “Treparon por un lateral de la edificación y se colaron por una abertura”, resaltaron.

En 20 minutos le dispararon a un hombre, golpearon a su mujer y saquearon su casa