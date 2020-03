Un platense en la cuarentena total, ni abrazos en un funeral: "La higiene por encima del dolor"

Matías Crowder es platense, de La Loma y hace años que vive en Gerona, cerca de Barcelona, en una Catalunya que por estas horas vive la dura experiencia de la cuarentena total, como la que podrían imponer en Argentina.

Crowder es periodista y escritor y su esposa es médica. Ambos están entonces en lugares desde donde ver y sentir la crisis hasta sus rincones más impensados.

"La multa por violar la cuarentena va de los 300 a los 30 mil euros según el caso y la situación", describe Crowder desde el balcón del departamento (piso, como le dicen ellos) donde vive el aislamiento y que sólo rompe para ir a trabajar o salir a comprar comida.

Desde ahí puede ver a los mozos de la cuadra, como se llama a la policía catalana, ir y venir de una advertencia a la otra. Piden documentación que acredite que uno está en la calle por una razón que no amerite ser multado.

"Si vas a comprar comida te piden que muestres lo que llevás y el ticket. Y si trabajás, el certificado que lo acredite. Mi esposa es médica y estuvo en aislamiento pero ahora solamente puede circular el personal sanitario", señala.

Crowder tiene datos y más datos. Algunos tienen que ver con la estadística dura y otros con el color de las sensaciones, los sentimientos, las angustias que le toca vivir."Fue muy duro ir a un funeral donde se prohibió todo contacto. Eramos unos pocos pero aun así la funeraria se encargó de mandar mensajes avisando que no se podía tener contacto físico alguno. En el momento en que depositaron el ataúd en el nicho no pudimos darle un abrazo al viudo", cuenta con inocultable pesar.

Crowder describe que la situación ha desbordado por diferenrtes lugares. Como que por ejemplo, dice, "no se sabe a ciencia cierta cuántos infectados hay. El otro día murió un abuelo de una familia de 15 personas y a ninguno se le hizo el test. No hay tests".

Agrega que "hay miedo de que los hospitales no den abasto como en Italia, que no ingresen a los mayores de 80 por considerar que ya no tienen cura. Ya se sabe de un hospital que en Barcelona no recibe a ancianos.

La sensación de descontrol que hace una semana empezó en los supermercados dejó paso al sentimiento de angustia que se traduce en las calles vacías, en el silencio, en la imagen de la gente con "mascarillas", una postal que hasta hace pocos días podía llamar la atención y que ahora es una visión de la vida cotidiana.

Como en todos el mundo, en la cuarentena total de Catalunya la economía pesa. Y les pesa más a que a nadie a los trabajadores autónomos, que, cuenta Crowder, "aquí son muchos".

El gobierno catalán ha dispuesto medidas de ayuda pero todavía no se sabe cómo se van a implementar.

Entre la angustia, el medio y el dolor se cuela la política y sus intereses a veces mezquinos.

Y Matías cuenta de cómo la pandemia es por estos días carne de la Grieta que también tienen allá los independentistas de Catalunya y lo que no son.

"Se ha resuelto que ante la crisis todas las fuerzas de seguridad en todas las regiones dependan del ministerio de Interior de España. Y los independentistas están aprovechando esto para llevar agua a su molino. Dicen que es una maniobra del gobierno central, que es un nuevo 155".

Así le llaman a la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el que el gobierno de Mariano Rajoy intervino la autonomía catalana y detuvo a quienes proclamaron la independencia en octubre de 2017. El conflicto es La Grieta entre españoles y catalanes.

"Están aprovechando la situación para salir a decir que la medida es una especie de toma de autoridad total de parte del Estado por sobre la autonomía", señala Crowder.

Todo cerrado. Colegios, universidades, bares. No es posible acercarse a las playas. La desolación.