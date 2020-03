Luego del desplome de casi 15%, la Bolsa repuntó 2,58% pero el riesgo país sigue en alza

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que se cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se recuperó este jueves el 2,58 %, hasta los 22.656,43 puntos, tras el desplome de ayer de casi 15%.

En tanto, el índice de riesgo país de Argentina volvió a escalar hasta alcanzar los 4.115 puntos básicos, su máximo en el año, un nivel que no se registraba desde 2005.

Por su parte, al concluir la jornada, el S&P BYMA Índice General se ubicó en las 952.596,53 unidades, con un avance del 3,21 %.

El volumen de negocios operados en acciones totalizó 799,9 millones de pesos (12,3 millones de dólares), con un resultado de 87 subidas, 42 descensos y doce papeles sin cambios.

Tras haberse hundido 14,47 % este miércoles, el S&P Merval recuperó hoy algo del terreno perdido, a tono con el mejor clima global que, de todas formas, sigue muy afectado por las repercusiones de la pandemia de coronavirus.

Entre las líderes, las acciones que más ganaron hoy fueron las de YPF (20,03 %), Aluar (13,21 %), Grupo Supervielle (7,51 %) y Bolsas y Mercados Argentinos (5,84 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Pampa Energía (-3,72 %), Holcim (-3,38 %), Cresud (-3,32 %) y Banco Macro (-3,16 %).

El mercado de bonos argentinos sigue muy golpeado no solo por el pánico inversor global sino también por la incertidumbre creciente sobre la sostenibilidad de la deuda argentina.

Así, los títulos públicos argentinos cayeron hoy un 1,5 % promedio en sus cotizaciones en dólares y han acumulado en lo que va del año pérdidas cercanas al 45 %.

Por su parte, en el mercado cambiario, el dólar cerró hoy en un promedio de $65,58 para la venta al público, con un avance de 12 centavos respecto de la víspera, en una rueda con bajo volumen de negocios.

En tanto, en el segmento mayorista la divisa avanzó 21 centavos y finalizó en $63,55. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 85,25.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $ 89,96, con una ganancia de 0,5%; y el dólar MEP cotizaba a $ 89,59, con una suba de 1,4%.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 117millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex, se operaron 464 millones de dólares.

Marzo y abril concentraron más del 55 % operándose al final a $ 64,54 y $ 67,87; con tasas del 47,43 % y 59,09 %, respectivamente.

LOS PRECIOS DE LOS GRANOS SUBIERON HASTA 2,15% EN EL MERCADO DE CHICAGO

Los granos cerraron con ganancias en el mercado de Chicago gracias al accionar comprador de los fondos que adquirieron contratos a bajos precios después de la caída en los valores de los commodities agrícolas debido al efecto de la pandemia de coronavirus a nivel mundial.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 2,15% (US$ 6,52) hasta los US$ 309,84 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por 1,83% (US$ 5,60) para ubicarse en US$ 311,59 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en compras técnicas y de oportunidad por parte de los operadores, tras la depresión en los precios de la soja durante la semana por efectos de la pandemia del coronavirus.

"La oleaginosa busca obtener cierta recuperación luego de las fuertes bajas detentadas en las ruedas previas, frente al temor que generó en el mercado la actual pandemia de coronavirus", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Asimismo, desde Estados Unidos prevén que en los próximos días se recorte la estimación de producción en Argentina, lo que dio soporte a los precios.

Sus subproductos acompañaron el alza en los precios, con una suba del 3,55% (US$ 11,90) en la harina hasta los US$ 347 la tonelada, mientras que el aceite lo hizo por 1,75% (US$ 9,70) para ubicarse en US$ 561,73 la tonelada.

El trigo fue el que lideró las subas, con una escalada del 5,26% (US$ 9,83) para concluir la jornada en US$ 196,58 la tonelada, ante la previsión del mercado de que haya un aumento en la demanda de pasta y otros productos derivados del cereal tanto en Estados Unidos y del exterior "a medida que el mundo resista la pandemia de coronavirus".

Por su parte, el maíz, que ayer toco mínimos en más de un año y medio, hoy saltó 3,05% (US$ 4,04) hasta los US$ 136,02 la tonelada, debido a compras técnicas y de oportunidad por parte de los operadores y tras "haber surgido sugerencias del interés Chino por maíz estadounidense, lo cual podría incentivar la exportación de cereal y brindar apoyo a los precios", explicó la BCR.