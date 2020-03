En este momento prioricemos el agua

Pte. Fundación Biosfera

Ante la situación de pánico e incertidumbre generada por la propagación del COVID-19, la gestión del agua se vuelve un desafío aún mas clave. De hecho, el agua es indispensable para cumplir necesidades básicas como hacer la comida y beber, pero también para lavarse las manos y preparar agua con lavandina para desinfectar el hogar, practicas fáciles pero ineludibles en tiempo de pandemia. No obstante, hace mucho tiempo que en la Ciudad el servicio de agua no cumple con las necesidades básicas de sus usuarios. No nos referimos a que no logramos llenar nuestra piscina, nos referimos a la falta de agua, disminución del caudal y calidad de agua turbia de nuestras canillas. Esto ocurre en domicilios a 15 cuadras del centro geográfico de la ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires. Basta con leer los diarios y escuchar los reclamos cotidianos en este sentido. Por otro lado, desde el punto de vista de los derechos humanos plasmados en tratados internacionales, en nuestra Constitución Nacional en su artículo 41 al decir: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo…”. Nos vemos en la obligación de exigir a las autoridades Municipales y Provinciales, para que con premura resuelvan esta situación deficiente tanto en la gestión de provisión, como en la cantidad y la calidad del agua que se provee a los ciudadanos. De continuar esta situación reduciría considerablemente nuestra capacidad de afrontar la crisis sanitaria que esta en crecimiento.