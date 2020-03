Pete Buttigieg abandona la puja por la candidatura demócrata en EE UU

Pete Buttigieg (38) dejó la carrera por la candidatura demócrata en EE UU, informó anoche The New York Times. La baja de Buttigieg, oriundo de Indiana y casado en el marco de un matrimonio igualitario, se produjo luego del gran triunfo del ex vicepresidente Joe Biden en las primarias de Carolina del Sur y previo al supermartes de mañana, donde habrá primarias en 14 estados del país. (AP)