Cayó el Inter de Miami con Pellegrini como titular

El Inter de Miami, con Matías Pellegrini, el ex Estudiantes, en su formación titular, se presentó ayer en la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, con una derrota por 1-0 frente a Los Angeles FC, uno de los favoritos a ser campeón, en el Banc of California Stadium.

El mexicano Carlos Vela, a los 44 minutos, convirtió para el ganador, y Pellegrini en el complemento fue reemplazado por el venezolano Christian Makoun.

Por otra lado, los argentinos Alejandro Romero Gamarra, para New York Red Bulls, y Lucas Zelarayán, para Columbus Crew, convirtieron goles en otros partidos disputados en la víspera. Romero Gamarra (ex Huracán) marcó el 2-0 parcial de New York Red Bulls, que finalmente venció a Cincinnati por 3-2, como local.

En tanto, el cordobés Zelarayán debutó en Columbus Crew y convirtió el gol del triunfo sobre New York City por 1-0, como local.