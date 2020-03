El COI sigue haciendo la vista gorda ante el flagelo y la llama olímpica llegó a Tokio

La llama olímpica aterrizó hoy en Japón pese a que el inicio de los Juegos de Tokio, a cuatro meses de su comienzo, permanece en duda, al tiempo que se siguen suman voces que exigen que el evento sea cancelado ante el avance del coronavirus.

La llama llegó a tierra nipona proveniente de Grecia, a bordo de un avión blanco con las frases “Relevo de antorcha olímpica de Tokio 2020”, en uno de sus lados, y “La esperanza ilumina nuestro camino”, cerca de la cola.

Sin embargo, todo respecto a la ceremonia de llegada de la antorcha en la base aérea de Matsushima, fue realizado en un acto sin acceso al público, algo que viene reiterándose. Así, la llama fue recibida por un número reducido de dignatarios, y luego fue utilizada para encender el tradicional pebetero.

De esta manera, el recipiente será exhibido en tres prefecturas del norte de Japón antes que inicie el relevo oficial, pautado para el 26 de marzo desde Fukushima, ciudad que fue devastada hace nueve años por un sismo, un tsunami y la fisión de tres reactores nucleares.

Dentro de un contexto en el que miles de personas en la región continúan albergadas en viviendas temporales y la vida no ha vuelto a la normalidad, el primer ministro Shinzo Abe espera usar los Juegos Olímpicos para coronar su periodo como el premier japonés que más tiempo ha estado en el poder, y muchos sugieren que quizá no dure mucho si los Juegos son cancelados y la economía se desploma.

El ministro de finanzas y ex primer ministro Taro Aso, catalogó a los juegos de Tokio como los “Olímpicos malditos”, durante una comparecencia el miércoles ante un comité parlamentario. Aso nació en 1940, el año en que estaba previsto que Tokio recibiera sus primeros Juegos Olímpicos, que finamente fueron cancelados debido a la Segunda Guerra Mundial.

“Esta es una frase que la prensa no va a querer escuchar, pero es cierta”, dijo quien supo ser integrante del equipo de tiro deportivo japonés que participó en los Olímpicos de Montreal 1976.

Aso indicó, además, que aunque la situación en Japón y Asia mejora, en el resto del mundo ha empeorado.

“Esperamos tener las condiciones para que todos puedan al menos venir a Japón y se sientan seguros y felices”, destacó. “Pero la pregunta es cómo lo hacemos. Es algo que Japón no puede lograr solo y no tengo una respuesta a esta cuestión”, aclaró.

Llevar la flama a tierra nipona representó apenas un pequeño triunfo para el Comité Olímpico Internacional y los organizadores locales, quienes siguen firmes en su postura de que los JJOO inicien el 24 de julio, seguido de los Paralímpicos el 25 de agosto.

En una conferencia telefónica de los últimos días, el presidente del COI, Thomas Bach, recibió apoyo por mantener la fecha, pero también ha recibido innumerable rechazo de atletas que no pueden entrenar, que se muestran confundidos sobre el proceso de clasificación y que se dicen preocupados por su salud. Los detractores se mostraron preocupados sobre la posibilidad de que la clasificación termine siendo injusta, dado que algunos atletas tendrían ventaja sobre otros cuando aún resta definirse más de la mitad de las plazas.

Así, y ante un panorama de incertidumbre total, los organizadores han suspendido la mayoría de los festejos del relevo y han pedido a los espectadores que no salgan a las calles a su paso, y mantengan la distancia entre sí. En caso de que la población no siga las recomendaciones, los mismos ya indicaron que podrían postergar o detener el relevo, pero no así la realización de los Juegos, algo que realmente no se comprende.

molinari apoyó la realización

El gimnasta argentino Federico Molinari afirmó ayer que los Juegos Olímpicos de Tokio “se tienen que hacer”, aunque aclaró que con las “medidas necesarias” por el coronavirus y “respetando los reglamentos clasificatorios”.

“Pienso que los Juegos se tienen que hacer pero antes hay que respetar los reglamentos clasificatorios. Nosotros perderemos dos plazas por la suspensión de los Panamericanos de mayo”, apuntó el deportista olímpico y finalista en Londres 2012.

Molinari, que terminó octavo en la edición inglesa durante la competición de anillas, se quejó porque “muchos atletas no llegarán en su plenitud” ante la falta de entrenamientos habituales.

Asimismo, el gimnasta, de 36 años, aseguró que los Juegos Olímpicos “están encaminados”, pero que sería “una pena que sean sin público”.

Por otra parte, Molinari adelantó que hoy se realizará una videoconferencia entre los distintos atletas argentinos, entre ellos el regatista Santiago Lange, de “gran vínculo” con el Comité Olímpico Internacional, que será una voz a tener en cuenta

La llegada de la llama fue un pequeño triunfo del COI en medio del aluvión de críticas