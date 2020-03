Matías Mulet tuvo que pegar la vuelta

El piloto platense Matías Mulet tuvo que regresar a la fuerza a nuestro país, procedente de Estados Unidos, debido al brote del coronavirus, y actualmente, cumple con la cuarentena en su domicilio particular. Mulet, considerado como uno de los pilotos de motos con mayor futuro de la Región, había viajado a Miami junto al equipo Tango Racing de motociclismo, para participar del campeonato AMA en la categoría Liqui-Moly Junior Cup con una moto Kawasaki 400 y cuya primera fecha del calendario se iba a desarrollar el 19 de abril en el estado de Georgia.

“Tuve que volver a la fuerza por esta pandemia. Cuando estaba llegando al país me dieron una planilla para que firme y me controlaron la temperatura, cumpliendo con uno de los protocolos. Y por no correr el riesgo de que nos quedemos en cuarentena en Miami, se tomó la decisión de que regresemos al país. Ahora, estoy cumpliendo con la cuarentena en mi casa”, explicó Matías Mulet, de 19 años.

Más adelante agregó que “cuando se acerque la fecha, si es que no se suspende nuevamente, vamos a volver a Estados Unidos para empezar el campeonato. Ojalá que en un futuro no tan lejano podamos cumplir con nuestras expectativas”.

Mulet, quien iba a realizar su primera experiencia en el plano internacional, contó algunas cosas que tienen que ver con su estadía en Miami y del torneo en el que va a competir.

“Antes de que surgiera este problema sanitario, estuve entrenando en el Alabama Barber Motorsport Park, un circuito increíble. Lo hice con lluvia y también seco con buenos resultados, ya que obtuve el cuarto puesto. Después de esas pruebas, el equipo quedó listo para correr, pero nos tuvimos que volver por coronavirus. Estoy bien y cumpliendo con el protocolo de la cuarentena”, agregó.

Matías Mulet, único piloto de la Región que integra el equipo Tango Racing, se aprestaba a realizar, el 19 de abril, su primera carrera (de nueve, de acuerdo al calendario anual) en el plano internacional. Mientras tanto, habrá que esperar qué decisión tomarán los organizadores del certamen, ya que el mismo fue suspendido por la emergencia sanitaria.