El Pincha y el Lobo frente al impacto económico

Si hay algo claro y seguro en cuanto al fútbol argentino, es que el mismo no verá acción debido a la pandemia, como mínimo, hasta principios de abril. Y ante esta situación, tanto Estudiantes como Gimnasia le bajaron la persiana a sus respectivas instituciones, lo que aparece sin dudas como una correcta medida de prevención, pero resulta también, una medida que tendrá esquirlas en cuanto a lo económico.

Así, tanto Juan Prates (Prosecretario de Finanzas de Estudiantes), como Gerardo Marzola (Secretario de Finanzas de Gimnasia), dialogaron con este matutino y explicaron el contexto en el cual se viene trabajando tanto desde el Pincha como desde el Lobo, ante una situación inédita para todos.

“La verdad es que hoy anticipado hacer un pronóstico de cuánto nos puede afectar al Club porque no sabemos qué tenemos por delante, ni en magnitud ni en plazo”, destacó el dirigente Pincha. “Todo va a depender de cuánto dure esto. Si estamos hablando de 15 días es una cosa. Si son 30, es otra. Y si son 120 días, es otra completamente distintas”, aseguró. “Con la dinámica que tiene esto, que es minuto a minuto lo que va cambiando en cuanto a reglamentaciones, en decretos y en recomendaciones, es muy difícil hacer un análisis previo”, reiteró. “Hay que hacer uno posterior y tomar una dimensión del daño una vez que haya pasado esto. Lamentablemente, hoy por hoy la prioridad es acompañar desde el Club las medidas sanitarias. Pero económicamente es hacer futurismo pensar en alguna cifra de cómo puede afectar al Club”, concluyó.

Marzola, por su parte, también se refirió a la incertidumbre, principal enemigo de cualquier análisis previo.

“Obviamente que esto es algo inédito, inesperado para todos. No sólo para los Clubes, sino en la fase institucional, en lo corporativo, en lo personal, en los comercios. Esto se sabe en qué momento empieza pero no cuando termina”, comenzó. “El Club está cerrado desde hace un tiempo y se licenciaron a todos los jugadores”, agregó.

“En cuanto a la parte económica, hay algún ingreso que entra vía banco. Estamos trabajando con el personal jerárquico en la sede de calle 4. Vamos a seguir incentivando vía web la adhesión de los socios al débito automático, ya que el 50% aproximadamente paga con cobradores”, describió. “No sólo para que no haya atrasos, sino también para tomar recaudos y que los cobradores no tengan que ir a los distintos hogares”, refirió. “La Superliga pagó este mes. Los sponsors están pagando. Y las cuotas de los colegios pagaron. Eso lo puedo decir de este mes, que ya van 20 días de marzo. De lo que es efectivo ya no entra más nada. Veremos qué sigue y hasta dónde sigue. Obviamente que se restringen todos los pagos a lo mínimo indispensable. Y nosotros hacemos los pagos a proveedores por transferencia electrónica. Esperaremos y aguantaremos. Es muy difícil pronosticar el futuro. No sólo del Club, para todos”, concluyó.

Estiman pérdidas de 4.000 millones en ligas europeas

La suspensión de las principales ligas europeas integradas por España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia debido a la pandemia dejaría una pérdida de 4.000 millones de euros, según reveló la consultora KPMG.

El país más perjudicado en términos económicos sería Inglaterra, que con su liga Premier dejaría de recaudar más de 1.250 millones de euros, indicó el estudio. En segundo lugar, se ubica España, con La Liga, con una pérdida de alrededor de 1.000 millones de euros, y un poco por debajo se ubica Alemania, con la suspensión de la Bundesliga, con un impacto de 700 millones.

Italia, que fue el primer país en suspender su liga Serie A, y Francia, serían los menos perjudicados, según los cálculos de la consultora.

El estudio se basa en el cálculo del dinero que dejarán de percibir los clubes por los derechos de televisación aunque también tiene en cuenta las caídas por marketing y venta de productos debido al cierre de los locales.