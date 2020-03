El interminable calvario de los platenses que no pueden volver

El drama de no poder volver sigue siendo un calvario para miles de argentinos, entre los cuales hay cientos de platenses, que no saben cuándo y cómo van a poder estar junto a sus familia, mientras la crisis del coronavirus sigue en aumento, en el mundo y en nuestro país.

Empezó como un viaje soñado, a una playa ideal en un tiempo perfecto y por estas horas es una pesadilla, cargada de incertidumbre y aguijoneada por la indignación de sentirse abandonados a su suerte. Así viven 500 argentinos en México después de unas vacaciones en Cancún y una platense, Solana Sánchez, estudiante de arquitectura lo cuenta a EL DIA desde adentro, en el lugar donde ocurre.

“A ustedes Argentina los abandonó”, fue la frase más hiriente que ha escuchado hasta ahora de parte de las autoridades aeroportuarias mexicanas. Pero más doloroso fue ir al consulado argentino y encontrarlo “cerrado por vacaciones”.

“Una locura, nos dijeron que recién dentro de unos días van a mandar a alguien”, cuenta Solana, con bronca y angustia. De inmediato reclama: “Es fundamental que se presente alguien en el consulado argentino. Necesitamos ayuda, ya no tenemos dinero y nos dicen que esto puede durar hasta fines de mayo. No podemos dormir en el aeropuerto porque está lleno de gente, es más peligroso todavía. Hay familias con nenes pequeños, es desesperante”.

Solana insiste en que la actitud del consulado “es indignante, no hay presencia, no dan respuestas”.

Funcionarios de Cancillería se comunicaron con EL DIA para desmentir la versión. Aseguraron que “el consulado está desbordado, pero no de vacaciones. El cónsul y todo su personal están trabajando en la emergencia y atendiendo, en la medida de sus posibilidades, la desbordante cantidad de mensajes que reciben”, agregaron. Por otro lado, dijeron que “Cancún no tiene consulado pero en temporada alta hay una oficina en la que se atiende a los argentinos. Todos los trámites se hacen en el DF”.

La joven platense viajó por Aero México y ahora esa aerolínea no se hace cargo de la situación. No les quieren devolver el dinero del pasaje para poder sostenerse en México hasta que un avión de Aerolíneas Argentinas llegue a rescatarlos. “Si es que llega porque parece que de México se han olvidado todos. Los mexicanos ni siquiera están en cuarentena pero aún así ya no se consiguen ni barbijos ni alcohol en gel”, cuenta.

“Ya ustedes nos están haciendo perder plata”, fue la respuesta de Aero México al reclamo de los 500 argentinos que esta noche no saben dónde van a dormir ni qué van a comer.

El vuelo de Solana fue reprogramado para el 11 de mayo. “Fui por unos días de vacaciones y ahora me voy a quedar dos meses, parece, varada sin dinero, sin ayuda. Yo estoy sola, quizá me pueda arreglar pero acá hay gente con niños que no saben qué hacer y en el consulado -insiste- no atienden”.

“Cancún no figura en las listas de vuelo de repatriación. Se lo olvidaron de este destino”, asegura.

Atrapadas en Perú y con toque de queda

Como consecuencia de la pandemia, el presidente peruano Martín Vizcarra decretó de manera sorpresiva, y al parecer sin un plan estratégico, el cierre completo de los aeropuertos y prohibió el traslado vía terrestre, ocasionando que centenares de argentinos queden varados allí.

“El Estado Peruano se encuentra completamente ausente para con nosotros. La policía no responde, migraciones cerrado, turismo cerrado, las empresas que al pie del cañón nos ofrecieron sus servicios desde el domingo cerraron sus puertas sin siquiera atender telefónicamente”, contó Daiana Woloszczuk, una de los platenses que se encuentra allí. Remarcó que el principal problema es el Toque de queda decretado por el Gobierno de aquel país. Ella se encuentra en Cuzco junto a 300 argentinos.

“En lo que respecta a nosotros, muchos estamos en hostels, hoteles, casas de familias, pero hay otros que no tienen más plata y están en condición de calle, sin siquiera tener para comer”, siguió con su pedido de ayuda.

“Desde Argentina las noticias son alentadoras, porque dicen que saldrá un Hércules, chárters, cuatro aviones, etc. Desde el consulado dicen que no es tan así. Que hay una lista de espera para Aerolíneas Argentinas”, continuó.

Entre las que pudieron llegar hasta Lima se encuentra Pilar Zambrano, una platense con familia en la capital peruana. “Me dijeron que a las 20:30 salía un avión, pero como acá hay Toque de queda desde las 20, no sé qué vamos a poder hacer porque tampoco se puede dormir en el aeropuerto”, dijo. Luego avisó que su vuelo había sido postergado para la madrugada y que había un centenar de argentinos desesperados en el aeropuerto Chávez de Lima. Culpó al gobierno peruano por su mal manejo.

De Barcelona a Madrid, con la esperanza de conseguir boleto

La familia Tinto es de La Plata y lleva unas semanas de viaje por Europa. En el tramo final, mientras recorrían Barcelona, “explotó” la pandemia del coronavirus. Se cerraron los aeropuertos y fronteras.

“Nosotros pudimos conseguir otro hotel y nos quedamos unos días. En Aerolíneas nadie sabe nada, no nos dan ninguna respuesta y parece que la única opción es ir hasta Brasil. Pero para eso nos tuvimos que llegar hasta Madrid, pero sin certeza alguna. Es un caos”, relató Alejo, uno de los siete integrantes de la familia.

Desde Brasil esperó volver el platense Marcelo Logran, su esposa e hijo de 7 años. A ellos los sorprendió el coronavirus en el hotel Paladium de Salvador, Bahía. “Fue muy complejo conseguir pasajes en Aerolíneas Argentinas. Pero el viernes vinieron dos aviones y nos trajeron a todos, directo”, relató ayer desde Ezeiza, al momento del esperado regreso. Ahora lo espera una rigurosa cuarentena.

El Norte de Brasil no está considerado un lugar de riesgo, por eso el Gobierno tardó en enviar un avión a buscarlos. Idéntico fue el panorama de Daniel Alegre, que estaba en Colombia. “Pude volver porque pagué una fortuna el pasaje. Es mentira eso de la repatriación. Volvés si podés pagar. El 23/3 Colombia cierra por completo sus fronteras y hay 400 argentinos esperando en una lista virtual. Latam se borró y sólo Aerolíneas Argentina los puede traer... si pagan la fortuna que piden”, denunció.

Los viajes pueden ser de las cosas más lindas para realizar en familia. En este caso, se convirtieron en una verdadera pesadilla.