“En Argentina se están tomando medidas que acá no se adoptaron para la prevención”

Hasta hace pocos meses se encontraba jugando al hockey en Italia. Más precisamente en la Región de Lombardía, que es la zona más afectada por la pandemia de coronavirus en dicho país europeo. En este momento, Juan Valeriano Mardones está en España, donde tampoco es menor la propagación del virus COVID-19, que mantiene en jaque al mundo entero.

Mardones, ex jugador de Santa Bárbara, está radicado en la ciudad de Santander -capital de la comunidad autónoma de Cantabria- al norte de España, donde estaba defendiendo la camiseta del Club Real Sociedad de Tenis de la Magdalena hasta que se interrumpió la actividad de la Liga de Honor de hockey masculino como consecuencia del coronavirus.

En el momento que le sonó el teléfono celular para mantener el diálogo con este medio, Mardones se encontraba en la calle haciendo las compras. “Acá, la actividad del hockey se interrumpió hace dos semanas, una lástima por lo que en lo deportivo veníamos muy bien y con una racha muy positiva. También se cerró el club, los gimnasios y se suspendieron todos aquellos eventos públicos”, comenzó diciendo el ex defensor de Santa Bárbara.

Más adelante acotó que “en cuanto al entrenamiento lo estamos desarrollando en nuestras casas, pero no es lo ideal para la competencia de alto rendimiento. A pesar que ahora me encuentro en la calle haciendo las compras -recalcó- se tiene que respetar la cuarentena impuesta por el gobierno con el control de la policía por lo que se debe llevar un permiso especial. Solamente están abiertos los supermercados y las farmacias, pero quiero aclara que por lo menos acá en Santander no existe el caos que suelen reflejar los medios”, resumió.

“A Europa me vine en el mes de septiembre -sigue diciendo- para tramitar mi ciudadanía italiana. Estuve en Milan, en la región de Lombardia que hoy es la más afectada por el virus, y jugué en hasta noviembre en el club Paolo Bonomi. Después me vine para acá a España por una recomendación de un amigo como lo es el Bebo Salas”.

En su modo de hablar se lo agitado y ante la consulta de este cronista, Mardones respondió que “lo que sucede que acá en Santander las calles son con muchas subidas y bajas y justo estaba volviendo a casa desde el supermercado (risas). En cuanto a síntomas no presenté ninguno, pero ante a la mínima tos, resfrío uno se pone en alerta. No soy paranoíco, sino trato de mantener la calma”.

En lo que respecta a la cuarentena afirmó que “en el día a día se hace difícil, pero me gusta la vida al aire libre como por ejemplo correr en los parques. También me encanta ir al mar para la práctica de deportes náuticos como lo son el surf y ketisurf. En lo particular no me agrada estar encerrado, pero me tengo que adaptar a las consecuencias. Así que leo bastante y juego a la Play como a otros juegos de mesa como mis compañeros de departamento que son dos cordobeses, Ladislao Gencareli y Luciano Lanfranconi que integraron el seleccionado argentino en el Mundial Junior de hockey”.

Mardones considera que en España se actuó de manera tardía para evitar la propagación del virus. “Todo lo que sucedía en Italia parecía que estaba lejos y acá nunca iba a llegar por lo que la actividad se desarrollaba con absoluta normalidad, pero de una semana para la otra se adoptó la cuarentena. Se dice que en Europa está dentro del primer mundo por lo que sistemas de salud tendrían que ser los mejores, pero evidentemente fallaron. Por eso veo muy bien que en Argentina se adopten cuanto antes medidas preventivas para evitar males mayores y sobre todo que la sociedad tome conciencia y cumpla con las normas que se dicten desde el gobierno”.

Juan Valeriano Mardones tiene 29 años. Se formó y jugó en la Primera de Santa Bárbara, pero además de actuar en la liga de Italia y España también lo hizo en la Malasian Hockey League. Con respecto al futuro, el jugador platense dijo que “tengo mi pase para ir a Argentina en junio. Claro que depende de lo que suceda; aunque en septiembre espero estar de vuelta por Europa”, cerró.