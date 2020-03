CATEDRALES

Claudia Piñeiro

Hace treinta años, en un terreno baldío de un barrio tranquilo, apareció descuartizado y quemado el cadáver de una adolescente. La investigación se cerró sin culpables. Ahora, pasado largo tiempo, la verdad oculta saldrá a la luz gracias al persistente amor del padre de la víctima.

DIOSAS DE HOLLYWOOD

Cristina Morató

Este libro nos descubre las fascinantes vidas de las más grandes actrices del siglo XX: Ava Gardner, Grace Kelly, Rita Hayworth y Elizabeth Taylor. Protagonistas indiscutibles de la historia del cine, pero relegadas a un papel secundario en su propia vida.

TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y DISEÑOS PARA DOS AGUJAS Y CROCHET

Hombres tejedores

Volver a los oficios, a usar las manos y trabajar con materiales nobles es una tendencia mundial. En esta línea, y rompiendo con prejuicios y tradiciones, Hombres Tejedores ofrece en este libro técnicas básicas y diseños sencillos para tejer a dos agujas y crochet.

CAUSAS URGENTES

Paula Rodríguez

Una tragedia ferroviaria en el oeste de la provincia de Buenos Aires deja como saldo cuarenta y tres víctimas fatales, dos de las cuales no llegan a ser identificadas. Desde entonces un sinfín de interrogantes, denuncias e hipocresías inundan los medios de comunicación.

SINFÍN

Martín Caparrós

El error es el cuerpo. Morir es fallar. En 2070, una forma nueva de vida eterna se ha convertido en el mayor logro de nuestra civilización. La palabra china que se pronuncia tsian -paraíso- es el invento que la gran Samar ofreció al mundo, ha transformado la vida y la muerte de miles de millones.

LAS ESPÍAS DE BUENOS AYRES

Mariana Guarinoni

Marie Anne Périchon de Vandeuil, amante del virrey Liniers y abuela de Camila O’Gorman, fue una mujer poderosa y controvertida. Se la acusó de ser espía inglesa, espía francesa y espía de los criollos independentistas. ¿Quién fue en realidad Anita, La Perichona?

¿QUÉ PASÓ CON MI PADRE?

Victoria Branca

Combinando el tono confesional con el relato policial y judicial, Victoria Branca reconstruye la vida de su padre Fernando, un empresario de los setenta, casado con Martha Rodríguez McCormack, una mujer que, a su vez, habría mantenido una relación con el temible almirante Massera.

LA TUMBA DEL TIRANO

Rick Riordan

Para salvar el mundo, Lester y sus amigos deberán encontrar la tumba olvidada de un tirano inmortal, un rey romano mucho más peligroso que los enemigos con los que se han enfrentado hasta ahora.

LA BERKINS UNA COMBATIENTE DE FRONTERA

Josefina Fernández

¿Por qué me pasa esto justo ahora, que tengo un buen trabajo, vacaciones y hago lo que me gusta? La pregunta de Lohana era para su compañera de militancia Josefina Fernández, a quien años antes había invitado a escribir juntas su biografía. No llegaron a hacerlo: murió el 5 de febrero de 2016.