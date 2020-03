Ponen en duda las cifras de afectados que informa el gobierno de China

Mientras el gobierno chino asegura no estar registrando durante los últimos días nuevos contagios locales de COVID, epidemiólogos europeos ponen en duda sus cifras oficiales. Aseguran que la evolución de la enfermedad en China desde sus inicios a fines del año pasado en la ciudad de Wuhan responde a “fórmulas aritméticas que no se observan en ningún país” y que son “varias las cosas que no concuerdan”.