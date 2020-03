Escándalo total: en un tuit, Guerra (o un hacker) le dijo “yegua” a Cristina y “tucán” a su hija

Todo el mundo está encerrado en la casa, y eso quiere decir que tienen más tiempo para Twitter. Lo cual no es algo del todo positivo, claro, porque esto puede dar lugar a exabruptos como el que se apoderó de Maximiliano Guerra, que llamó “yegua” a la actual vicepresidenta y “tucán redimido” a su hija, provocando gran escándalo.

“Están por aterrizar Cristina Fernández y el tucán redimido. Pedimos entre todos que les tomen la fiebre y cumplan con el protocolo sanitario antes de que salgan del aeropuerto. ¿O vamos a seguir teniendo miedo de lo que la yegua pueda hacer? Yo miedo no tengo. ¿Quién se suma?”, decía el picante mensaje publicado este sábado en la cuenta de Twitter del famoso bailarín.

Por supuesto que la grieta no se cierra y el tuit sumó muchísimos comentarios a favor, pero también llamó la atención del abogado de Cristina, el doctor Gregorio Dalbón, quien disparó que lo iba a meter preso y le embargaría todos sus bienes si no se retractaba.

“Voy a embargar tus bienes. Voy a publicar tu cuenta no blanqueada. Voy a denunciar tus sociedades en USA. Vas a bailar pero no en el Colón sino en Tribunales. Prisión Efectiva. Retráctate-borrá el tuit. Es cobarde faltar el respeto a una mujer”, lanzó, iniciando una guerra 2.0 que atrapó a todas las familias en cuarentena: esto era mejor, sin dudas, que ver por enésima vez las no-novedades del día respecto al avance y retroceso de la pandemia.

Dalbón publicó en un segundo tuit los datos personales del reconocido coreógrafo, reiterando el pedido de retracción. “Nunca le diría a Azul ‘yegua’ ni a Zoe ‘tucán’. A Micaela tampoco le faltaría el respeto. Son tus hijas y con los hijos si te metés no hay retorno. Te pido te disculpes, retractes y borres tu tuit. Le darías vergüenza a tus hijas si no lo hicieras. ¿Sigo?”, tiró Dalbón, que ante lo que consideró una “falta de respeto inadmisible” planificaba venganzas: “Está más sucio que una papa. ¿Les paso el celular? ¿O el fijo de la casa?”, le preguntó a sus seguidores.

“Tenemos la ID de Guerra. Ya está hecha la denuncia en ciberdelitos. Ahora si querés bórralo, si no te diría que bajes la cuenta porque en breve te la sacan de circulación”, siguió Dalbón.

Entonces, Guerra reaccionó: el bailarín y coreógrafo finalmente borró el tuit y aseguró no ser responsable de semejante acto.

“Lamentablemente veo que alguien ha escrito cosas ofensivas desde mi cuenta aquí. Voy a averiguar que está pasando. Pido disculpas a quienes hayan ofendido por este hecho que ¡no es de mi autoría! Gregorio Dalbón estaré a disposición de ser necesario. Esto debe ser aclarado”, tuiteó Guerra, acudiendo al argumento del hacker.

“Subiendo en el historial de tuits, veo qué hay varios más que tampoco escribí yo. Me comentó una amiga anoche que también en Facebook salieron publicaciones que no me pertenecen. Averiguaré y gracias por hacerme ver esta irregularidad”, lanzó luego. Dalbón también retrocedió, a ver todavía si es cierto lo del hack: “¿Ya lo borraste? Ok. Terminada la feria con gusto aclararemos todo... Maximiliano Guerra pidió disculpas. Dijo que alguien se metió en su cuenta. Borró el tuit. Me pidió aclarar lo sucedido. Cuando abra la feria lo aclararemos con mucho gusto... Las disculpas deberás pedírselas a Cristina y a su hija Florencia”.