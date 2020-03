De Villa Elvira a Kuala Lumpur y el sueño frustrado de recorrer el mundo

"No hay nada como casa", dice el platense Juan Cruz Palermo desde el otro lado del planeta y a quien le quedó trunco el sueño de poder recorrer varios países del mundo debido a la pandemia del coronavirus que hoy obliga a vivir en cuarentena.

"Estoy viajando desde octubre del año pasado, estuve en España y Tailandia, llegué a Malasia hace 20 días porque se me terminaba la visa de Tailandia. Y me agarró la cuarentena acá. Pensé que era una exageración todo y ahora veo que no", le dijo a EL DIA con mucha preocupación, desde un hostel del centro de Kuala Lumpur.

"Estoy en un hostel y por suerte me dejaron quedar. Porque ya no reciben gente en ningún lado, está todo cerrado. Uno de los chicos que estaba acá se fue y no pudo salir de la ciudad, cuando quiso volver no lo dejaron hospedarse y ya no sé qué habrá pasado con él", agregó.

Obviamente el sueño que tenía de recorrer varios países y conocer diferentes culturas ya quedó trunco y aseguró que está cansado y quiere volver a su casa de Villa Elvira: "Ya cansa estar metido acá, sólo puedo salir al mercado. Por suerte había juntado dinero y no tengo problema monetario por ahora, por eso en cuanto a la repatriación no quise molestar porque hay gente que necesita más. Pero el sueño de recorrer el mundo y el trabajo que tuvo eso antes, ya quedó frustrado"

Sin embargo y a pesar de la tristeza que le provoca no poder cumplir su objetivo y estar pasando un momento horrible, reconoció que hay gente que la está pasando peor: "A mí no me falta techo como a otra gente que tiene que dormir en aeropuertos. Tomé la decisión de quedarme porque para volver tendría que hacer cuatro escalas y con riesgo de quedarme varado", contó y agregó sin dudar que "no hay nada mejor que casa". "No sé como va a seguir esto, tenía vuelo a Reino Unido el 31 y me dan una voucher de cambio. Tenía todo un plan, y ahora me voy a quedar acá o vuelvo a Argentina no bien pueda, ya no tiene sentido seguir dando vueltas, el turismo ya no existe y no hay nada mejor que casa".

Respecto a la vida social que puede llevar adelante en un país muy diferente, contó que mucha gente de India es sociable aunque el idioma es una barrera. "Yo hablo algo de inglés pero no muy fluido, así que estoy en contacto permanentemente con mi familia. Se necesita contacto social de alguna manera, y acá el idioma es una barrera. La gente es muy buena, son muchos de la India en este hostel, y hay un choque de culturas complejo, pero bien. Soy el único argentino y latino. Porque hay un italiano, dos ingleses, dos alemanes y después toda gente de India".

"ES MUY COMPLICADO ESTAR TAN LEJOS"

"Los chicos de India que acostumbran a juntarse como nosotros, hacen comidas y le meten mucho picante, que se puede compartir pero poco porque es realmente muy picante", agregó. Y justamente sobre la comida, hoy por hoy ya no se puede cocinar porque quitaron el microondas.

"Acá no hay cocina, pero había un microondas y lo sacaron porque el hostel no está teniendo ingresos y hay que ahorrar energía. Así que desde ahora tendré que comprar la comida hecha y se verá hasta dónde estiro el dinero. Hasta entonces, compré sopas instantáneas con fideos, fideos, salchichas, cosas que se puedan hacer en microondas y tiramos con eso. Cuando podía andar por la calle comía pollo y arroz"

Respecto a la cuarentena y a cómo están las calles de Kuala Lumpur, contó: "se ve un poco de gente afuera, sobre todo que va a al supermercado. Hay mucha policía pero se puede caminar para ir a comprar cosas al supermercado".

Por último y deseando volver a su casa, aseguró que es muy complicado estar tan lejos: "Mis abuelos tienen 70 años y es difícil porque se ve lo que pasa en Italia y España, y veo todo negro, es muy complicado estar tan lejos. Hoy me conformaría con volver a mi casa y comer un pedazo de carne".