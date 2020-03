Tras la publicación de EL DIA: apareció una mano solidaria y la enfermera asaltada pudo recuperar sus herramientas

Carla Espinoza (44), la enfermera de Berisso que el domingo sufrió el robo de sus elementos de trabajo y quedó imposibilitada de continuar con su labor profesional, pudo finalmente recuperar los materiales gracias a la solidaridad de un empresario de la Región, Jorge Dalla Falda, quien ese mismo día, tras tras leer la noticia en EL DIA, se comunicó con ella y se comprometió a devolverle lo que le quitaron, lo que felizmente aconteció en el día de hoy.

Así lo hizo saber Carla, en diálogo con este medio, tras reunirse con Dalla Falda para la entrega de tres herramientas que le sustrajo un joven ladrón a bordo de una bicicleta y sin las cuales ella no podría continuar con sus labores: un tensiómetro (para tomar la presión), un saturómetro (para tomar pulsaciones) un termómetro digital.

"Hoy Jorge se contactó conmigo, así que me acerqué hasta la empresa Austral que tiene acá en Berisso y me dio los tres elementos. El se había comprometido y como fue feriado no pude ir a buscarlo. Como el está en edad de riesgo por esto del coronavirus fue un encuentro con todas las medidas de seguridad y las restricciones", contó la mujer.

"Estoy muy agradecida, muy contenta con esta persona que se solidarizó conmigo", expresó la enfermera sumamente emocionada en un contexto de reconocimientos para los trabajadores de la salud por la ardua labor que llevan adelante en la lucha contra el coronavirus.

En el robo también le quitaron un sello con datos personales y el número de matrícula y dos tijeras especiales. "Pero lo más importante, lo que me permite seguir trabajando ya lo recuperé gracias a Jorge", enfatizó la mujer.

La lista de agradecimientos de Carla por la ayuda que recibió tras lo ocurrido abarca a la "familia Kidrir, Tamara Triszcz, Gabriela Alegre, Lorena Fabriccio, Daniel Bru y Marcela Berttolotti".

Los hechos

El robo sucedió a plena luz del día, según contó la propia víctima, Carla Espinoza (44), en una charla que mantuvo poco después del incidente con este diario.

“Eran cerca de las 16:30; yo iba en bicicleta y había circulado unas cuatro cuadras desde mi casa. Al llegar a la esquina de 18 y 165 un joven que también venía en bicicleta me cruzó y me tomó del brazo. Me amenazó y me dijo que no gritara”, relató la mujer, quien calculó que el delincuente tendría “unos 20 años”.

La mujer detalló que, una vez reducida, “me quitó un bolso pequeño de mano donde tenía mis elementos de trabajo. Había un tensiómetro (para tomar la presión), un saturómetro (medir las pulsaciones) y un termómetro digital”.

Entre lágrimas, Carla dijo que el atacante le “arrebató el trabajo de la salud. No sé mañana como haré para seguir trabajando. Yo presto servicios para dos empresas de salud, pero a mí me pagan por cada visita que hago. Y mañana no puedo realizar mi tarea”.

“Me cortaron las manos para poder seguir trabajando -continuó, sin poder contener la angustia- siento mucha impotencia y mucho más en este momento tan sensible para los que cumplimos labores en la salud”.

Por último resaltó que hizo la denuncia en la Comisaría Primera de Berisso. Resaltó que la atendieron bien, “pero hasta ahora no pudieron localizar nada”.

Pero, como dice Pedro Bonifacio Palacios (mejor conocido como Almafuerte) en su famoso soneto, “no han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco, por ley, han de ser tantas.”

LA SOLIDARIDAD

Apenas diez minutos después de que este diario publicó la noticia en su página web, el directivo de la mencionada empresa de construcciones civiles se contactó con EL DIA para ofrecer la reposición de todos los elementos que le sustrajeron a Carla.

La firma tiene su sede, precisamente, en la localidad donde ocurrió el robo, Berisso.