Inquietante video que se atribuyen presos de Olmos advierte sobre malas condiciones de higiene

"No pedimos la libertad, pedimos que se respete el artículo 18 de la Constitución que dice que esto no es un campo de concentración. Acá no hay condiciones de higiene, no dan alcohol en gel, no nos dan ni un jabón. No queremos morir como personas olvidadas, somos seres humanos, tenemos derechos. El articulo 16 dice que somos todos iguales ante la ley y yo estoy pagando lo que hice y sigo siendo un sujeto derecho". Así arranca un video difundido por supuestos detenidos en la unidad carcelaria 1 de Olmos en el que se advierte sobre pésimas condiciones de higiene y se reclaman medidas para atender la situación por la pandemia de coronavirus.

El video se contextualiza en los graves incidentes ocurridos en las últimas horas en otras unidades penales del país donde se registraron muertes e incidentes mayores.

En el video al que tuvo acceso EL DIA.COM los detenidos, con los rostros cubiertos, advierten que "armas para exhibir tenemos muchas pero hoy venimos en son de paz. Unidad 1 de Olmos está haciendo las cosas bien, por ahora", señalan, para insistir en que "si quieren reprimir que repriman pero acá les vamos a presentar batalla".