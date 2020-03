Una vecina de Ensenada le hace frente al drama del coronavirus fabricando barbijos para regalar

Con la solidaridad como estandarte, una vecina de Ensenada emprendió una cruzada solidaria para hacerle frente al momento de crisis que está atravesando el mundo a raíz del avance de la pandemia de coronavirus.

Se trata de Margarita Maiyanel quien la semana pasada cuando se encontraba viendo algunos videos en YouTube se vio inspirada por un tutorial que explicaba cómo hacer barbijos.

Fue en ese preciso instante que se acordó de aquel corte de friselina que tenía guardado en un armario y que había comprado hacía casi un año para hacer los adornos de su fiesta de cumpleaños.

Como se trató de un festejo más íntimo prefirió no hacer las figuras que tenía pensadas y la tela quedó archivada para cuando surgiera otra oportunidad.

La vecina jamás imaginó que ese momento llegaría en medio de esta crisis sanitaria que esta viviendo el mundo entero. Es que al drama de la enfermedad se unen otros problemas como la escasez de barbijos y alcohol en gel, insumos que son claves para reducir la propagación de cualquier patología.

En este marco, la vecina decidió poner manos a la obra. Calibró una máquina de coser casera que recién se había comprado, cortó los moldes, separó en partes el proceso de corte y unión de las piezas y se puso a fabricar barbijos.

Según le indicó a este diario, toda la producción la donará a los más necesitados. Así destacó que la primera tanda de 50 la recibirán los efectivos de la policía de Ensenada, uno de los tantos grupos de trabajadores que por estas horas se encuentran en la primera línea de exposición al virus, desarrollando tareas para contribuir al control de la pandemia.

El deseo de Margarita es seguir trabajando con la misma tenacidad para poder beneficiar a otros trabajadores. Pero para seguir cumpliendo con esta tarea requiere de donaciones ya que no puede salir de su casa a comprar y no cuenta con muchos recursos para hacerle frente al costo de la friselina.

"Yo pongo la mano de obra. No cobro absolutamente nada. Hacer esto me sirve para mantenerme distraída en esta situación de encierro. Por eso pido la colaboración a quienes puedan que me acerquen friselina para continuar con esta movida" dijo Margarita que dejó su teléfono para que se comuniquen con ella directamente: +54 9 221 503-5055.