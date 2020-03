"Estamos desesperados", el grito de una pareja platense en Punta Cana

Gustavo Salamida y esposa aceptaron realizar el viaje previsto un año antes por Punta Cana. Y hoy viven un infierno que nunca imaginaron: se deben quedar allí por un tiempo más y no saben cómo costearán todos los gastos.

"Nos fuimos el 9 de marzo en un vuelo de Avianca. Lo íbamos a suspender pero el Gobierno dijo que no viajen a 8 países, China, Corea, Japón, Iran, Italia, España , Francia y Alemania. Vinimos por diez días para no perder el dinero. El 19 volábamos de vuelta, pero un día antes, a la noche , no dijeron que se cancelaba". Así arranca su travesía con este medio vía Whatsapp.

"El 21 de marzo, a las 4 de la mañana, nos mandaron un correo si me interesaba volar ese mediodía. Le dije que si y a las 8.30 me mandaron los pasajes. En el mostrador del aeropuerto se excusaron con que no tenían más lugar", siguió, un poco resignado y otra parte indignado.

Contó también que unos días después les mandaron pasajes para el 25 pero de inmediato se lo cancelaron. "Estamos desesperados, hay por lo menos 800 argentinos varados. Fueron aviones a todos lados pero acá no llegó ninguno. Además de nosotros dos hay otros cinco platenses. Somos siete de La Plata".

"El consulado no se hizo cargo de nada. Hay tres chicas que te atienden pero no solucionan nada. El hotel y la comida la estamos pagando nosotros y es bastante cara. Hace 5 días que estamos en un departamento de lo más económico en Punta Cana, pero aun así es caro. Nuestro hotel estaba en Bayahibe. No sé cómo vamos a hacer para seguir un mes más, porque ahora sabemos que esto va para largo", terminó su contacto con este medio. Desesperación y angustia, en un viaje que terminó de la peor manera.