Una platense, embarazada de 7 meses, no puede volver de México

Mariela Muguelar se fue a Cancún el 6 de marzo junto a su marido, Diego Solorza. Era un viaje de placer, en la antesala del nacimiento de Guadalupe, su primera hija. Nada ni nadie podía hacer pensar que unas semanas después la situación fuese totalmente diferente.

Ella tiene, ahora, un embarazo de 7 meses y no puede demorar mucho tiempo más su regreso a la Argentina. "Dentro de tres semanas ya no podré subirme a un avión y eso me empezó a desesperarme", contó vía WhatsApp, en el departamento que alquiló una vez comenzados los problemas. Como la situación es tan cambiante, necesitó un lugar cerca del aeropuerto, porque a veces las compañías informan unos minutos antes que hay uno o dos asientos libres.

"Primero quiero aclarar que nuestro viaje fue mucho antes de que se decretara la pandemia y bastantes días antes de que el presidente impusiera la cuarentena obligatoria", tomó la palabra esta mujer que vive en Villa Elisa y que programó su viaje no bien se enteró que estaba embarazada. "Obvio que si sabíamos todo esto no hubiésemos venido".

En Cancún los primeros días fueron maravillosos, en compañía de su esposo. Pero con el correr de los días las noticias fueron cambiando a tal punto de que la empresa Latam, por la cual viajó, decidió posponerle el regreso, inicialmente previsto para el 20/3. "Me lo reprogramaron veces pero la compañía ya cerró sus oficinas en la ciudad y no abrirán hasta que no se solucione este problema", siguió y contó que intentaron comprar boletos por otras compañías pero les fue imposible conseguir lugar.

"Nadie nos dio una solución ni una respuesta. No importa que estés embarazada, que necesites tomar medicamentos o lo que sea. No hay prioridad para nadie. Es un desastre todo lo que está pasando", siguió con su relato, cargado de angustia pero con la esperanza de poder solucionarlo pese al anuncio de la restricción de vuelos para repatriados. "Dependemos sí o sí del Gobierno".

Está en contacto permanente con su médica de cabecera y no hay motivos para preocuparse. Su embarazo, lo más importante en este momento, marcha diez puntos. Pero sabe, internamente, que si no consigue un vuelo de regreso existen chances que su hija tenga que nacer en México. Y aquí otro problema más allá de la ciudadanía: "No recibí una respuesta si mi obra social me cubrirá los gastos, estoy esperando. Hoy por hoy estoy sin cobertura, es una locura".

Mañana saldrá desde Cancún el último vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas. Su esperanza es poder conseguir un lugar allí y poder subirse. En lo posible junto a su marido. No piensa en otra cosa. Pero para que eso suceda necesita suerte y una cuota de sentido común. Sin dudas que debería tener prioridad para conseguir un asiento. "Ojalá que alguien me pueda ayudar", cerró.