La enfermera asaltada en Berisso ya tiene sus elementos de trabajo

No es común que un caso de inseguridad le deje a la víctima una anécdota reconfortante, pero eso fue justo lo que le pasó a Carla Espinoza (44), una enfermera de Berisso cuyo caso informó este diario pocas horas después de que ocurrió. Fue el domingo, cuando un delincuente en bicicleta abordó a la mujer -que iba en un rodado similar- y bajo amenazas de muerte le quitó el bolso en el que llevaba como elementos de trabajo un tensiómetro (para tomar la presión arterial), un saturómetro (para medir pulsaciones) y un termómetro digital.

Enterado por EL DIA, un empresario de esa zona se comunicó con Carla, comprometiéndose a entregarle todo lo que le habían robado. Y eso fue lo que hizo ayer, en el primer día hábil tras el feriado largo, Jorge Dalla Falda, de la berissense firma Austral de construcciones civiles.

Con estos aparatos la enfermera podrá retomar ahora su rutina laboral en estos días tan particulares.

La propia Carla contó cómo fue el encuentro. “Hoy (por ayer) Jorge se contactó conmigo, así que me acerqué hasta a la empresa y me dio los tres elementos. El se había comprometido a hacerlo y por el feriado no había podido ir a buscarlos. Como él está en edad de riesgo por el coronavirus, fue un encuentro donde se tomaron todas las medidas de seguridad y las restricciones necesarias para prevenir esta enfermedad”, aclaró.

“Estoy muy agradecida, muy contenta con esta persona que se solidarizó conmigo”, valoró la enfermera.

El asalto sucedió a eso de las 16.30 del domingo pasado, cuando Carla se desplazaba en su bicicleta desde su casa y al llegar a la esquina de 18 y 165 fue abordada por un joven -según la víctima, de unos 20 años- que desde otra bicicleta se le cruzó, la tomó fuerte de un brazo y tras advertirle que no gritara, la despojó del bolso.

Angustiada por el incidente, la víctima se comunicó con este diario para apelar a la solidaridad de quien pudiera encontrar los elementos o verlos a la venta, desesperada ante la certeza de no poder seguir cumpliendo con sus tareas en dos empresas de salud.

“Me cortaron las manos”, resumió, admitiendo sentir “mucha impotencia, sobre todo en este momento tan sensible”. Tras recibir la donación, Carla agradeció también a “la familia Kidrir, a Tamara Triszcz, Gabriela Alegre, Lorena Fabriccio, Daniel Bru y a Marcela Berttolotti” por la ayuda que le dieron luego del percance.

Advierten por una ola de robos

Por otro lado, un vecino de la zona de 125 y 66 denunció a este diario que con la puesta en práctica del aislamiento social “aumentaron los asaltos en Berisso, particularmente sobre la avenida 66, de 122 a 130”. Entre las víctimas recurrentes mencionó a “las enfermeras que antes se trasladaban en autos particulares y ahora caminan después de bajar de los micros”.

Según los vecinos, “faltan patrulleros” en la zona y “nadie controla a las banditas de ladrones que atacan a cualquiera que pase por allí” caminando, en moto o en bicicleta.