“The Blacklist”: el principio del fin para Red Reddington

No es una favorita de la crítica, no tiene la solemnidad que ya parece obligatoria para la tevé del siglo XXI, y sin embargo, “The Blacklist” sobrevive, adorada por sus seguidores, que impulsaron la historia de este millonario criminal y su compleja relación con sus captores del FBI a una séptima, y última, temporada, que se estrena esta noche, a las 21, por AXN.

Una historia con la lógica de los viejos seriales de crimen del cable, con un caso por episodio (tachando un nombre de la lista que da nombre a la serie) y 22 episodios por temporada, que parece fuera de lugar en este universo de ficciones cortas y sofisticadas, de juegos formales, pero que ha promediando en Estados Unidos más de siete millones de espectadores por episodio y ganado fanatismo en todo el mundo, en gran parte gracias al magnetismo de Raymond “Red” Reddington, el antihéroe que protagoniza la serie y que encarna James Spader.

“Hay muchas razones” para el éxito del show, dice Spader. “Llegamos a una gran cantidad de países y la serie fue capaz de satisfacer a los espectadores. La audiencia internacional también fue muy importante para nuestros argumentos, logramos mantener una matriz cosmopolita: se desarrolla en diferentes puntos del mundo, con personas de distintas culturas y distintos idiomas, y las plataformas de streaming también nos ayudaron, porque la serie pide que se vea más de una vez, porque cuando se estrena el capítulo se ve con ojos frescos, pero al descubrir posteriormente nuevas pistas, aquel episodio que se vio hace un tiempo se interpreta de otra manera”, explica el actor que compone a uno de los criminales más buscados por el FBI y una mente brillante que supo convertirse en figura clave para la resolución de casos criminales complejos, construyendo un particular personaje del que veremos sus últimas jugadas a partir de esta noche-

Excéntrico y seductor, Reddington es un criminal millonario, de relaciones laberínticas, que se deja leer extravagante, socarrón y sagaz, donde el interés común que parece mantener con el FBI esconde una lucha por el poder: sex symbol de los 80 que ganó tres Emmys por encarnar a Alan Shore en “Los practicantes”, Spader dice que la mayor dificultad que encontró para interpretar un papel que ha marcado para siempre su carrera es la alarma que lo despertaba todas las mañanas para ir a trabajar.

“No soy madrugador y nunca me pude acostumbrar. Solía pensar que actuar era un trabajo nocturno. Comencé en el teatro y me encantaba hacer películas que se rodaban por la noche. Pero, de repente, comencé a trabajar en televisión, y los cronogramas son de día y muy temprano”, explica entre risas el actor.

Su criatura lo hizo madrugar durante siete años para encarnar a este personaje de agudo sentido del humor, y que libra una batalla consigo mismo: “Siente miedo por cosas que son muy oscuras y personales, teme de lo que es capaz y de sus propios talentos”.

“Siento que lo conozco muy bien, pero se enfrenta a nuevas circunstancias y a veces, todavía, me sorprende su respuesta”, dice Spader de Reddington. “Red tiene la confianza necesaria para cruzar cualquier umbral, sin embargo, muchas de las situaciones son desconocidas y debe considerarlas de una nueva manera. Hablo mucho con los escritores y tiendo a conocer las sorpresas con anticipación, pero hay veces que la respuesta me atraviesa y me genera sensaciones”, agrega.

ÚLTIMA TEMPORADA

La séptima y última temporada de “The Blacklist” llega esta noche, y propone nuevas preguntas planteadas a partir del profundo efecto colateral que se desprende de la presencia de Katarina Rostova (Laila Robins) y una búsqueda incansable en torno a alguien del pasado.

“Red pasó tanto tiempo en peligro que se convirtió en su forma de vida. Pero en este momento y aunque Elizabeth Keen (Megan Boone) parece estar jugando muy bien con él, Red debe enfrentarse tanto a ella como a Katarina. Todavía queda mucho por ver y la temporada sigue construyendo un cierre bastante climático”, anticipa Spader, que encarnará a su personaje por última vez durante esta tanda final de episodios.

“Me apego mucho a los personajes que interpreto pero cuando dejo de actuarlos me alejo con rapidez”, dice Spader sobre el final.