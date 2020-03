Paradójico: “The Walking Dead” se queda sin final por la pandemia

Paradójico, casi irónico: una epidemia se extiende por el mundo, provocando en las personas aletargamiento y un comportamiento febril, mientras “The Walking Dead”, la ficción sobre un mundo lleno de personas aletargadas y descerebradas a causa de una epidemia global, no podrá emitir su final. Avanza la pandemia, pero retrocede la serie sobre una pandemia, y justo, para colmo, cuando medio planeta está encerrado en sus casas, con el único consuelo de la tevé.

El final de la serie posapocalíptica que se emite por Fox en nuestro país fue pospuesto hasta nuevo aviso: los productores revelaron que no han podido terminar el último capítulo debido al virus, que ha obligado al 50% de Estados Unidos a mantenerse en casa para evitar su propagación.

La serie ya estaba filmada, y desde la semana pasada el equipo de la serie trabajaba en la posproducción de forma remota para evitar reunirse y propagar la epidemia. “Todos estamos preparados para trabajar de forma remota”, había dicho entonces la showrunner Angela Kang a The Hollywood Reporter. “Soy una adicta a la tecnología. Hacemos videoconferencias regularmente. De manera normal soy muy estricta con respecto a esto: ‘si estás enfermo, no vengas a la oficina’. Estamos muy bien preparados para trabajar remotamente”, agregaba, asegurando que no habría problemas para dar continuidad a la serie y alcanzar el final de temporada.

El final planeado por la producción se emitirá más adelante como un episodio especial

Pero “los acontecimientos actuales han hecho imposible completar la postproducción del final de la décima temporada de ‘The Walking Dead’, por lo que la temporada actual terminará en el episodio 15 el 5 de abril” en Estados Unidos, informó la cadena AMC en Twitter.

La noticia llega pocos días después de que AMC anunciara que también se veía obligada a retrasar el lanzamiento de su tercera serie, “The Walking Dead: World Beyond”, hasta finales de este año, también debido al brote de COVID-19.

El spin-off se centra en la primera generación de supervivientes criados después del apocalipsis zombie y está protagonizada por Alexa Mansour y Aliyah Royale como dos jóvenes heroínas. “Dos hermanas, junto con dos amigas, dejan un lugar seguro y cómodo para enfrentarse a los peligros, los conocidos y desconocidos, los vivos y no muertos, en una búsqueda importante”, reza la sinopsis oficial. El elenco también incluye a Annet Mahendru, Nico Tortorella y Julia Ormond.

La nueva serie del universo de “Walking Dead” iba a estrenarse el domingo 12 de abril, directamente después del final de la temporada 10 de “The Walking Dead”, ahora pospuesto.

“El final planeado será un episodio especial más adelante en el año”, añadió el canal que transmite la serie en EE UU, ante la indignación de los fanáticos de uno de los programas más exitosos de la historia, y ha cobrado particular relevancia en este último tiempo, frente a la pandemia: “Se está convirtiendo en un documental dada la situación actual del planeta”, afirmó risueño un usuario en redes sociales.