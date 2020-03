Opinan los lectores

A los legisladores

Celina Gobbi de Branda expresa: “Como ciudadana argentina, y amparada en los términos del artículo 39 de la Constitución Nacional, Capítulo Segundo -Nuevos Derechos y Garantías- me presento para expresar lo siguiente: Hace años -y con distintos gobiernos- vengo observando que gente inescrupulosa se mete en vivienda ajena, y al propietario le cuesta años desalojarlo. En cualquier país del mundo, si un individuo tiene título de propiedad y los impuestos al día del cuestionado inmueble, el intruso es rápidamente desalojado. Acá no sucede esto, y va más allá: ni siquiera el Estado toma la prevención -habiendo un litigio de por medio- de confeccionar un inventario de cuanto mueble hay dentro; de modo que recuperada la vivienda después de dos o tres años, le han vendido cuanto electrodoméstico había dentro y le devuelven sólo las paredes. Señores legisladores: me parece que esto es muy grave e impropio de nuestro país, y confío en ustedes para que reaccionen de una vez contra tal atropello”.