Llega el último vuelo y quedan unos 10 mil argentinos varados

Luego de que el presidente Alberto Fernández tomara la decisión de suspender las misiones de repatriación, hoy a las 19,10 está prevista la llegada del último de los vuelos de Aerolíneas Argentinas que traerá a parte de los argentinos que están varados en el exterior. Se trata de un vuelo que vendrá de Cancún, en México, y está previsto que antes de ese arribo aterricen en nuestro suelo otros dos aviones con argentinos repatriados. Uno vendrá de Miami y el otro de Madrid.

Tomada la decisión de que estos sean los últimos vuelos que lleguen al país, como se dijo, desde el Gobierno se informó que harán gestiones para que los ciudadanos que quieran volver a la Argentina puedan permanecer en los lugares a donde están hasta encontrar una alternativa. Si bien no hay un número exacto, se estima que son poco más de 10 mil los compatriotas que quedan repartidos por el mundo, entre ellos cientos de platenses que, como lo viene reflejando este medio, esperan poder volver a la Argentina lo antes posible.

Entre ellos se encuentra Virginia Ucar, una platense que está viajando por el continente asiático desde el 24 de febrero y que ayer contaba que se encuentra varada en Tailandia junto a otros 400 argentinos. “Con la suspensión de las repatriaciones está claro que la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) no va a autorizar más vuelos y la posibilidad de llegar a Buenos Aires es nula -decía Virginia ayer desde Bangkok, la capital tailandesa-. La única alternativa que tenemos es tomarnos un avión hasta San Pablo lo antes posible y quedar varados en Brasil, sabiendo que en San Pablo no vamos a tener vuelos de repatriación. Es muy complejo y no tenemos muy claro qué es lo que vamos a poder hacer, porque esto es minuto a minuto...”

Ayer también se conoció el caso de tres matrimonios de Berisso que se encuentran varados en Cuba, algo similar a lo que les ocurre a otros once platenses que por estas horas están en la isla. Si bien en un principio eran poco más de veinte (los cuales viajaron para un torneo de rugby de veteranos), ayer quedaban once y con un panorama que, al igual que los otros argentinos varados en el mundo, era pura incertidumbre. “Estamos en un hotel porque nos desalojaron de la casa que habíamos alquilado -contó Alejandro Disanto, uno de los platenses varados en La Habana-. El mismo día que nos enteramos de la suspensión de vuelos fuimos primero a las aerolíneas y luego a la embajada; ahí nos atendieron pero no tenían ni agua. La segunda vez que fuimos estaba cerrada. Hay gente que está en situación mucho más complicada que nosotros, no tiene dinero ni alojamiento porque llega de las playas al aeropuerto y se encuentra con que no puede volver. La incertidumbre es el enemigo más fuerte, un día dicen una cosa y al siguiente dicen otra”.

Las historias, como se viene reflejando día a día, se cuentan de a cientos y cada una se vuelve más dramática a medida que pasan las horas. Entre ellas también estaba la de Gustavo Salamida y su esposa, dos platenses que aceptaron realizar el viaje previsto un año antes por Punta Cana y que ahora viven una pesadilla que nunca imaginaron: se deben quedar allí por un tiempo más y no saben cómo costearán todos los gastos. “Nos fuimos el 9 de marzo en un vuelo de Avianca. Lo íbamos a suspender pero el Gobierno dijo que no viajen a 8 países, China, Corea, Japón, Iran, Italia, España , Francia y Alemania. Vinimos por diez días para no perder el dinero. El 19 volábamos de vuelta, pero un día antes, a la noche , no dijeron que se cancelaba. No sé cómo vamos a hacer para seguir un mes más, porque ahora sabemos que esto va para largo”.

argentinos por el mundo

Según fuentes de la Cancillería, al menos unos 10 mil argentinos -se estima que sean un poco más- permanecen varados en algunos de los principales destinos: México, Estados Unidos, Cuba, España, República Dominicana, Perú e Italia. Pero no es un número exacto, porque aún no se cruzaron todos los datos con Migraciones. Además, se aclaró, hay situaciones muy distintas: personas que tenían pasajes comprados con fecha de regreso y otros que residen en forma temporaria en otro país y, desatada la pandemia, decidieron volver para estar junto a sus familiares.

Ayer, la aerolínea Latam realizó un vuelo desde Santiago de Chile a Buenos Aires y otro de San Pablo a Buenos Aires para traer a los pasajeros en tránsito y para quienes habían iniciado viaje antes de las disposiciones de cierre total, según detallaron. La compañía informó que entre el 19 y el 25 de marzo trajo a más de 11.500 argentinos al país en 64 vuelos provenientes principalmente de Bogotá, Punta Cana, Cancún, Estados Unidos, Europa y Brasil. Y contribuyó con la salida de más de 4.300 extranjeros a sus destinos de origen en 62 vuelos. La empresa lowcost Flybondi, por su parte, trasladó 1.160 argentinos desde Brasil y Paraguay.

Como se sabe, y si bien la decisión de suspender los operativos de repatriación fue tomada previamente, el miércoles se dio a conocer el caso de un pasajero argentino que se descompuso en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y que había ocultado que tenía los síntomas de coronavirus. Entre los dirigentes sindicales del sector aeronáutico se generó mucha preocupación por la salud del personal de las aerolíneas ante estas situaciones, cada vez más frecuentes.

Aunque se trata de números estimativos, se estima que hay alrededor de 1300 argentinos varados en República Dominicana, otros 1500 en México -entre Ciudad de México y Cancún-, no menos de 1500 en Estados Unidos -con foco en Miami y Nueva York-, 1000 en Perú -repartidos entre Cusco y Lima-, otros 1000 en Cuba, 1000 en España, cerca de 900 en Reino Unido, 700 en Francia y otros 700 en Italia. También suman alrededor de 200 los varados en Portugal, 200 en Costa Rica y “un puñado” en Ecuador. La Cancillería señala, además, que hay grupos en países como India, Nueva Zelanda y Australia, puntos del mapa muy difíciles de conectar en estos momentos.