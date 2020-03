Un platense tiende su mano para paliar la angustia de argentinos varados en México

A medida que pasan los días la angustia de los varados alrededor del mundo crece. No hay consuelo para quienes quedaron atrapados fuera de casa por el freno mundial que puso la pandemia porque en definitiva, lo que debió ser un viaje de placer y descanso termina siendo una pesadilla.

Pero siempre hay un punto blanco en los panoramas negros. Y ese punto blanco para un grupo de argentinos varados en México tiene nombre y apellido. Marcos Di Battista es platense-y fanático del Lobo, aclara desde un primer momento- y junto a un grupo de amigos es dueño de un hostal que puso a disposición de la Embajada de nuestro país en esas latitudes. Hace más de 10 años que está radicado allí y cuenta que si bien su fuerte son dos restaurantes y un bar, hace tres meses decidió incursionar en el hospedaje.

Luego de comprar una vieja casa en un icónico y pintoresco barrio de la colonia Roma (comparado con Palermo en la Ciudad de Buenos Aires) comenzaron a remodelarla hasta lograr trasformarla en un lugar de alojamiento con 27 camas, al que le pusieron como nombre "Bocanada Guest House". Pero claro, el coronavirus se puso en su camino -al igual que en el de casi todos los mortales- y frente a la necesidad, Di Battista y sus amigos se arremangaron, le pusieron el pecho a las balas y le tendieron una mano a compatriotas que atraviesan momentos de incertidumbre.

Este platense tripero, que admite entre risas que si viene un pasajero con la azul y blanca que ama "va a tener un trato preferencial", contó que "con lo que estamos viviendo nos surgieron las ganas de ayudar y colaborar. A través del equipo del canciller Felipe Solá nos contactaron con la Embajada argentina en México y pusimos el hostal a disposición. Desde ahí nos empezaron a mandar gente que antes dormía en el aeropuerto y ahora lo hace en una cama y tiene baño". Además, a una cuadra del hospedaje los mismos dueños tiene un restaurante y le dan de comer al mediodía y a la noche: "Tenemos contenida a la gente", relata en diálogo con EL DIA.

Junto a él trabaja otro platense, Lucas Segura, quien hace de nexo con los argentinos varados ya que Di Battista se encuentra en cuarentena por haber viajado recientemente a Europa. "Actualmente tenemos 15 personas y todos los días llegan más, sobre todo familias. Entre hoy y mañana se va a ocupar el 100%", sostiene. Respecto a cómo se viven la situación los argentinos dijo que "obviamente no están contentos por la situación pero entienden que hacen el máximo esfuerzo. Más que nada están enojados con las aerolíneas porque los dejaron sin volar. Les dan excusas y se empiezan a echar la culpa entre ellos. Muchos dicen que la responsabilidad es de la persona que viajó con estas circunstancia mundiales pero hay gente que viajó hace mucho tiempo y cuando salió de Argentina no pasaba nada de todo esto y se encontró con lo peor estando acá".

Además resaltó que "desde el 12 de marzo que les están pasando los vuelos. Cuando se puso complicado muchos quisieron adelantarlo y les dijeron que no pasaba nada, que no se apuren, y a los 5 días les suspendieron el vuelo. Hicieron lo posible por volver y sin embargo no pudieron".

"Por suerte hay gente que se suma a ayudar -continúa relatando-. Por ejemplo de un restaurante de un argentino mandaron sándwiches y otro argentino esta noche va a hacer un show de tango. La gente se pone en la piel del otro y trata de ayudar". Este lector confeso de EL DIA -"me meto en la web y lo leo todo el tiempo, sobre todo para ver noticias del Lobo"- no está ajeno a lo que sucede en el país y, principalmente, en La Plata: "Esto es tremendo. Ojalá que las medidas que se tomaron sean necesarias para ponerle freno al brote y que se puedan atender los casos sin que se colapse el sistema de salud, como pasó en Italia y España".

"Hablé con mis amigos y mis papás que están en La Plata y me cuentan cómo están, una situación que me genera tristeza, pero hay que entender que es la única opción", asegura Di Battista, y agrega: "Estamos acostumbrados a las crisis y en eso estamos mejor preparados que los europeos. Recién vuelvo de Europa y la gente está muy sacada, no sabe cómo reaccionar. Nosotros estamos más preparados y no nos asusta. Es complejo que no se salga a trabajar y que se frene el comercio, pero ojalá que vuelva todo rápido a la normalidad. Es feo que tus conocidos que tienen negocio no puedan abrir y los que tienen que ir a trabajar no puedan hacerlo. Es difícil, sobre todo para quienes tienen que salir a laburar para comer".

Marcos está por terminar de cumplir la cuarentena. Ya está listo para volver a salir a las canchas, aunque confiesa que esta vez tiene un condimento extra: la de darle una mano a los argentinos para que la angustia de no poder volver sea menos dolorosa.