“No tengo ni idea si voy a estar o no en la Selección”, dijo “Oveja” Hernández

Luego de varias semanas sin hacer declaraciones, el entrenador de la Selección Argentina de Básquet, subcampeón en el último mundial de China, tuvo una extensa charla con UCU Web en la que se refirió a la postergación de los Juegos Olímpicos y a su continuidad y la del capitán argentino, Luis Scola.

“No tengo ni idea si voy a estar o no en la Selección. Por suerte, Argentina está clasificada y eso me da tranquilidad y felicidad. Habrá que modificar la planificación y esperar con la misma ilusión ese Juego como lo hicimos cuando estaban programados para este año”, comenzó. Seguidamente, el nacido en Vicente López advirtió que él ya estaba al tanto de la postergación que se terminó concretando hace apenas algunos días. “Sabíamos algunos de nosotros del aplazo de los Juegos porque tuvimos una charla todos los entrenadores argentinos con Gerardo Werthein (presidente del Comité Olímpico Argentino) para no enterarnos por la prensa. Y cuando terminó de hablar, mi cabeza se programó para pensar en el Juego Olímpico en 2021”, manifestó. Al momento de referirse a Luis Scola y a la particular situación por la que atraviesa, ya que había accedido a continuar una temporada más para cerrar su carrera en Tokio 2020, Oveja fue contundente.

“No hablé con Luis Scola al respecto de lo que va a hacer o no. Es más delicado, pero es parte del juego. Acá lo más importante es la salud mundial y cómo podemos ayudar para que los daños sean los menores posibles”, destacó.

Seguidamente, el entrenador hizo hincapié en lo que hubiera sucedido si la máxima cita a nivel deportivo se hubiera mantenido respetando su calendario. “Si se hacían los Juegos ahora, íbamos a llegar con dos jugadores muy justos desde lo físico, como Garino y Vildoza. Esto nos da un margen mayor. Pero también hablamos de que Luis Scola llegaba con lo justo a esta cita y ahora tiene que recalcular como un GPS”, explicó. “Él tiene familia, hijos, esposa, tiene que pensar en todo eso también. Yo creo que hay que tener una mirada optimista de las cosas, mi carrera se basó en eso. En unos meses estaremos sufriendo los daños colaterales que deja todo esto y ahí tenemos que ver cómo colaborar con los demás que tienen menos”, sostuvo.

Hace algunas semanas, Hernández inició un viaje por Europa que tenía como objetivo encontrarse con varios de los seleccionados, observarlos en cancha y comenzar a preparar la lista para Tokio 2020. Sin embargo, el DT sólo pudo estar en España y terminó regresando de manera intempestiva a Argentina, producto del coronavirus.

En el diálogo, “Oveja” también hizo hincapié a dicho momento. “Lo de Italia lo bajé antes de ir. Se veía que era la zona más comprometida. Fui a España. Cuando llegué, no se hablaba del tema, pero sí de que en Italia estaba fuerte la pandemia. Parecía como que era cosa de algunos lugares del mundo y no iba a llegar a ciertos países. Estuve en Madrid, Barcelona y Vitoria, que son lugares repletos de gente y ya estaban en plena epidemia. Tenía vuelo para el 14 y Scola me llamó para decirme que me fuera ese mismo día. Le dije que tenía cinco días más y me pidió que me fuera. Como es mi capitán le hice caso. Llamé a la agencia y me cambiaron el vuelo. Llegué el 11 al país, osea que mi cuarentena terminó hace unos días”, expresó.