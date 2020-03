Mensaje de concientización de futbolistas de Cambaceres

Algunos jugadores de Cambaceres utilizaron diferentes medios y redes sociales para transmitir “conciencia” sobre el cuidado que debe tener la sociedad respecto de la emergencia sanitaria.

Facundo Garzino, por ejemplo, habló para el sitio web de revistatribunaroja y en el que expresa sus consejos. “Soy Facundo Garzino, jugador de Cambaceres. Los entrenamientos nos toca hacer en nuestras casas. El profe nos pasó una rutina que tenemos que cumplir. Y como debemos hacer. La idea es conservar la salud y tratar de hacer cuarentena, como toda la sociedad. Les pido a todos los hinchas de Cambaceres y a la sociedad en general que no salgan a la calle, que se cuiden. Que lo importante y lo primero es la salud, por encima del trabajo y todo lo demás”.

El arquero del Rojo, Thaiel Alegre, también dijo lo suyo. “De parte mía y de todo el plantel de Cambaceres, les pedimos a todos que sean concientes de la situación que estamos atravesando y que cada uno tome las medidas necesarias para protegernos del contagio del coronavirus. De ser posible, les pedimos que se queden en sus casas y así, podemos ayudarnos entre todos”.

Rubén Agüero, técnico de Cambaceres, fue otro de los que se pronunció en favor de la “concientización”. “No hay que pensar solamente en los jugadores de primera, sino también en los futbolistas del ascenso, porque hay muchos chicos que si no juegan, no cobran. Es difícil tomar una decisión, pero estoy de acuerdo con que hay que cuidar la salud. Lamentablemente nos toca esta situación. Tengo familia, mis hijos y quiero lo mejor para ellos y para la gente en particular. Lo mejor que hicieron fue poner medidas fuertes para que se cumplan y así podamos concientizarnos sobre esta problemática”.

Por último Roberto Di Plácido, quien trabaja en divisiones juveniles del Rojo, aconsejó que “ojalá todos podamos tomar conciencia del problema que vivimos con el coronavirus. Conjuntamente con Sebastián Landro resolvimos que los técnicos liberen a los chicos para que estén en sus cosas. Les dimos normas de higiene y cómo se tienen que comportar. Les pido a los padres que no dejen salir a los chicos a la calle y que la gente grande se quede dentro de sus casas. Tenemos que contrarrestarla entre todos. Pongamos todo el esfuerzo para poder superar este momento”.