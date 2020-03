¿La Brujita Verón tiene pensado tirar el achique?

Está claro que más allá de la parte de salud por el coronavirus, quedarán grandes problemas económicos para todo el mundo. Los clubes, obviamente, no están ajenos a esta realidad ya que se vienen meses complicados para afrontar las obligaciones de pago que tengan. Desde sueldos de los trabajadores de los predios, al plantel de fútbol y demás tratos que se pactaron por diferentes temas, pasando por los servicios. Lo cierto es que no entrará el dinero de la televisión, la cuota societaria va a disminuir y tampoco está el dinero fresco de una recaudación por partido.

Se sabe que los sueldos de futbolistas y cuerpos técnicos no son bajos, por lo que las dirigencias de los diferentes clubes están pensando en cómo afrontar los días que se vienen, ya que la cuarentena tendrá varias semanas más por delante.

En ese sentido el presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón, en una nota a una radio porteña, explicó que deberán empezar a tomar medidas, y entre otras cosas, deslizó la posibilidad de reducir algunos sueldos, sobre todo de aquellos que más ganan.

“Sabemos que lo primero es la salud y el cuidado, pero tenemos que ir trabajando hacia delante para ver de qué manera todos los clubes del fútbol argentino, sin excepción, se puedan sostener desde lo económico”, comentó el titular Pincha, quien enseguida agregó, “hay una franja de jugadores que puede soportar cobrar un sueldo mínimo. Posiblemente a alguno le toque una rebaja para poder ayudar al de al lado, es lo que corresponde. Alguno lo podrá hacer y otro tendrá que ajustarse, tener los pies sobre la tierra”, advirtió.

Verón, más adelante en diálogo con el programa ¿Cómo te va, Benedetto?, dijo que: “En este momento de emergencia, todos tienen sus responsabilidades. No sólo me refiero al jugador, sino al que abre la puerta o al de la lavandería. La parte más importante es estar atento para ayudar a aquellos que viven el mes a mes. Pero tanto un futbolista o cualquier persona que tenga un sueldo asignado, tiene que ser consciente que en esta situación tiene que ser precavido y austero. Debe tener conciencia”, dijo el titular albirrojo.

Seguramente, esta idea no está solo en la cabeza de la Brujita, ya que otros presidentes sostienen que sería lo más criterioso teniendo en cuenta que no hubo fútbol en la segunda quincena de marzo, no lo habrá en abril, e incluso es muy difícil que vuelva en mayo.

Ahora, habrá que esperar la respuesta de los futbolistas y lo que sostienen sobre esta posibilidad de un achique en sus salarios.