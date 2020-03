Anthony Fauci indicó que podría haber 200.000 muertos en Estados Unidos por Covid-19

El epidemiólogo Anthony Fauci aseguró que podría haber 200.000 muertos en Estados Unidos por la pandemia de coronavirus (Covid-19) teniendo en cuenta lo visto hasta el momento. Igualmente, durante su discurso, intentó bajar un poco la alarma diciendo que nunca vio "cumplirse el peor escenario" en los modelos de las enfermedades con las que trabajó.

Fauci es un reconocido un médico estadounidense especializado en inmunología que integra el grupo de élite para contener la pandemia liderado por el vicepresidente Vice Pence y participa de todas las conferencias de prensa del equipo junto al presidente Donald Trump. Por este motivo, sus dichos tienen una fuerte repercusión.

“Viendo lo que tenemos ahora, yo diría entre 100.000 y 200.000 casos, pero no quiero atenerme a ese estimado. Perdón, me refería a muertes”, dijo Anthony Fauci en una entrevista que le otorgó a la CNN.

El experto explicó que “hay algo llamado modelos. Cuando alguien crea un modelo, introduce varios supuestos, y el modelo solo es tan bueno y preciso como lo sean los supuestos. Cuando llega el modelo, dan el peor escenario posible y el mejor escenario. Generalmente, la realidad está en el medio”.

En este sentido, intentó ser lo menos alarmista posible y llevar un poco de tranquilidad: “Nunca he visto un modelo de las enfermedades con las que he trabajado en que se cumpla en el peor escenario. Siempre se sobreestima. Entonces cuando usas cifras como un millón, un millón y medio, dos millones, eso casi con seguridad está fuera del cuadro. No es imposible, pero muy improbable”.

Por último, habló de las zonas de Estados Unidos más comprometidas con la pandemia: “Lo que sí sabemos es que tenemos un problema grave en Nueva York, un problema grave en Nueva Orleans y vamos a desarrollar problemas graves en otras áreas. Entonces, aunque a la gente le guste hacer proyecciones, veamos los datos que tenemos y no nos preocupemos por los mejores o peores escenarios posibles”