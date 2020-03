VIDEO: En Barrio Norte todos hablan del dengue tras los contagios: la palabra de los vecinos

Uno de los denominadores comunes en el medio del brote de dengue en nuestra región es que casi todos los casos detectados en el casco urbano de La Plata tuvieron lugar en Barrio Norte, puntualmente en los alrededores de 10 y 42, donde por estas horas se vivía en un clima diferente, marcado por la preocupación y la necesidad de los vecinos de hablar sobre la problemática, informarse y tomar medidas para combatir al mosquito transmisor de la enfermedad.

A través de una recorrida realizada por el barrio se supo que el dengue era el tema de conversación de todos, en el encuentro en la puerta de los edificios, en los negocios del barrio, en la charla casual de la calle. A eso se sumaba la presencia de un numeroso grupo de promotoras charlando con los vecinos y ofreciendo folletos informativos sobre el mosquito vector, el aedes aegypti, y las formas para evitar su presencia como principal medida de prevención.

En este marco algunos vecinos se mostraron más preocupaos que otros. Aquellos que señalaron vivir en departamentos de pisos altos contaron que están atentos a la presencia del mosquito pero más tranquilos por el hecho de no tener que lidiar con ciertos trabajos de cuidado como el descacharrado. Por su parte quienes viven en casas con patio aseguraron que están tan alertas a los comportamientos del vector como también concientizados sobre la situación y predispuestos a tomar las medidas hogareñas recomendadas por los especialistas. Otros, tal vez los menos informados, no tenían conocimiento de lo ocurrido pero poco a poco, a través de los comentarios de sus vecinos, comenzaban a enterarse y a tomar conciencia de los cuidados necesarios para evitar cualquier percance.

En lo que todos coincidieron, preocupados, es en que existe en la zona una vasta cantidad de viviendas abandonadas, algunas de ellas con pileta y cúmulos de agua que podrían favorecer a la formación de focos y el desarrollo de larvas. También remarcaron la necesidad de que los vecinos actúen de forma colectiva con las distintas tareas aconsejadas por las autoridades para poner un freno a la proliferación del aedes aegypti como también no descuidarse a la hora de salir de casa.

En tanto en los folletos que llegaban a manos de los vecinos de Barrio Norte se aconsejaba usar repelente cada cuatro horas; usar mosquiteros en habitaciones que no tienen aire acondicionado; rociar los mosquiteros con insecticida; utilizar espirales o tabletas repelentes en las habitaciones y la colocación de tules en cunas y cochecitos para resguardar a los bebés.

Y se destacó que ante cualquier síntoma relacionado al dengue el vecino no debe automedicarse; ya que de ese modo se podría agravar el cuadro de la enfermedad. En esa línea se especificó no tomar aspirinas ni ibuprofeno y no aplicarse inyeccciones intramusculares. Para esos casos se recomeinda acudir al centro médico más cercano.

Con respecto a los cuidados hogareños el folleto repartido puerta a puerta destaca la importancia de eliminar todos los posibles criaderos del mosquito como recipientes que puedan acumular agua (latas, botellas, lonas, neumáticos, etc.); tapar tanques y recipientes utilizados para la recolección de agua; y colocar boca abajo baldes, bidones y palanganas que puedan acumular agua.

Tal como lo informó hoy este medio los casos de dengue en La Plata ascienden a 18 luego de que ayer se conocieran 2 nuevos contagios, uno en la periferia correspondiente a una vecina que regresó de un viaje a una zona endémica fuera del país y otro en el Casco Urbano que es de origen autóctono. Según fuentes oficiales, al menos 4 contagios autóctonos tuvieron lugar en la zona de 10 y 42, lo que provocó la inquietud entre los vecinos. En tanto desde la Secretaría de Salud local se informó que se espera el "pico de contagios" la próxima semana, por lo que recomendaron extremar las medidas de seguridad en los hogares con particular énfasis en el "descacharrado".