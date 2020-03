Tevez y la dieta, los secretos en los cambios de Wanchope Ábila

Wanchope Ábila, a quien se ve muy recuperado en lo futbolístico, reveló detalles de la dieta estricta que realizó para poder estar físicamente en condiciones, con su peso ideal lo que le ha permitido contar con más chances de integrar el equipo titular.

Los retos de Tevez tuvieron mucho que ver en los cambios producidos en la alimentación de Wanchope.

Precisamente el Apache acaba de reconocer que "La verdad que el Wancho está trabajando muy bien, se lo ve en la semana muy metido, ha bajado muchísimo de peso y creo que se le está dando cada vez que entra con muchísimas ganas. Lo tengo que poner a dieta yo porque no le hace caso a nadie. Sabe que es verdad".

Respecto al ciclo pasado, donde adquirió rodaje como titular luego de la partida del Pipa Benedetto a Europa, Wanchope, en algún momento, perdió consideración.

"(Tevez) es uno de los rompe pelotas que tengo atrás, que me está taladrando la oreja. Me cagan a puteadas, me frenan él y la nutricionista. Lo importante es que uno lo toma para bien, trato de seguir una línea para estar a disposición", aseguró el cordobés Ábila.