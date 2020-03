Vuelve de México: la platense embarazada fue incluida entre repatriaciones urgentes

Mariela Muguelar fue incluida en un programa de repatriaciones urgentes y está volviendo de México donde había quedado varada. Se trata de la platense que había viajado a Cancún el 6 de marzo último junto a su marido, Diego Solorza.

Quedó varada en México mientras gesta un embarazo de 7 meses por lo que su regreso se hacía más urgente.

Entrevistada por ELDIA.COM había expresado su angustia al no poder regresar- "Dentro de tres semanas ya no podré subirme a un avión y eso me empezó a desesperarme", contó vía whatsApp, en el departamento que alquiló una vez comenzados los problemas.

"Nuestro viaje fue mucho antes de que se decretara la pandemia y bastantes días antes de que el presidente impusiera la cuarentena obligatoria", dijo.

Mariela, su bebé y su esposo están en vuelo y en Villa Elisa los esperan con ansiedad.