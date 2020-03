Con 160 mil casos, EE.UU se prepara para el pico de la pandemia

Con un sostenido crecimiento en la cantidad de casos comprobados de coronavirus, que hoy se acercaban a 160.000, Estados Unidos se preparaba para afrontar el pico de la pandemia en menos de dos semanas, según fuentes oficiales y médicas.



El presidente Donald Trump dijo a la televisora Fox que los casos de coronavirus probablemente alcanzarán su punto máximo “alrededor de Pascua”, que se celebrará el 12 de abril próximo.



De ese modo, Trump justificó la decisión que adoptó ayer de prorrogar hasta el 30 de abril las medidas de emergencia tomadas en el contexto de la pandemia, que en principio iban a tener vigencia hasta el 12.



Asimismo, un informe de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington para el Instituto de Medición y Evaluación Sanitaria, publicado hoy, advierte que en dos semanas se habrá agotado en el país la capacidad de las camas en salas de terapia intensiva.



Por otra parte, el trabajo señala que la pandemia continuará hasta junio o julio y para entonces habrá causado la muerte de entre 38.000 y 162.000 personas, una cantidad no demasiado alejada de los “entre 100.000 y 200.000 muertos” que predijo ayer el mayor experto en enfermedades infecciosas del país, Anthony Fauci.



Tal como advirtiera ayer Fauci -quien forma parte del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el combate al coronavirus-, la investigación previene que el número de posibles víctimas fatales es “extremadamente incierto”.



“Solo y exclusivamente si las medidas de distancia social siguen vigentes y los ciudadanos las respetan, esta ola pandémica podría terminar en Estados Unidos en junio”, aunque aun así proyectará más muertes en julio, sostiene el documento divulgado por el Instituto de Medición y Evaluación Sanitaria.



“La trayectoria de nuestras estimaciones será válida solo en caso de una vigilancia ininterrumpida de parte del público, de los trabajadores, de la sanidad, de las agencias gubernamentales”, remarca el informe.



Los autores alertaron que “la tendencia se modificará en cambio dramáticamente para peor si se alivian las precauciones y la distancia social”, según reprodujo la agencia de noticias ANSA.



Con 159.184 casos confirmados hasta esta tarde, según la base de datos en línea de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos se afirmaba como el país con mayor cantidad de infectados de coronavirus, seguido por Italia, con 101.739.



El estado de Nueva York seguía siendo el mayor foco dentro del país, con 66.497 enfermos comprobados y 1.218 fallecidos, anunció el gobernador, Andrew Cuomo, en conferencia de prensa en un hospital de campaña con 2.500 camas que comenzó a funcionar hoy.



“En términos de números de casos la curva sigue subiendo, con 6.984” más que ayer, dijo el gobernador, quien detalló que en las últimas 24 horas se registraron 1.014 nuevas internaciones, lo que elevó la cantidad de pacientes hospitalizados a 9.500, de los cuales 2.000 (315 más que ayer) estaban en terapia intensiva, en tanto 4.000 fueron dados de alta.



Cuomo dijo que a pesar de que el número de casos seguía aumentando, el ritmo al que se incrementan disminuyó y pasó de duplicarse cada dos días a hacerlo cada seis, según la agencia de noticias EFE.



Lamentó que el precio de los respiradores haya saltado de 20.000 dólares la unidad antes de la crisis a 50.000 dólares después y explicó que se debe a que todos los estados, los hospitales y el gobierno federal están intentanto comprar los mismos aparatos a los mismos proveedores.



El gobernador subrayó la importancia de acumular insumos para cuando llegue el pico de la pandemia pero advirtió que no tenía “la bola de cristal” para saber cuándo se producirá.



No obstante, en una entrevista con la televisora MSNBC, afirmó que el “tsunami” del coronavirus estaba llegando y que el estado espera todavía las “semanas más duras”.



Antes de su conferencia de prensa diaria, Cuomo participó de la recepción del buque médico militar Comfort, que atracó esta mañana en un puerto neoyorquino con 750 camas que atenderán a pacientes sin coronavirus, con el objeto de liberar instalaciones en los hospitales locales.



Este fin de semana se instaló un hospital de campaña sobre el célebre Central Park, en la ciudad de Nueva York, que reforzarán la capacidad del hospital Monte Sinaí Oeste con unas 68 camas que se esperaba que estén listas mañana.



Además, se prevé la puesta en marcha de otros cuatro centros temporales de emergencia en Brooklyn, Queens, Staten Island y El Bronx, con lo que los cinco distritos de la ciudad quedarán cubiertos.



Detrás de Nueva York, los estados con mayor cantidad de casos confirmados eran Nueva Jersey, con 13.386; California, con 6.266, y Michigan, con 5.472, según datos oficiales.