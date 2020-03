Los precios se disparan y las verdulerías empiezan a cerrar

Las verdulerías están exceptuadas durante el “aislamiento social, obligatorio y preventivo” por tratarse de un negocio que vende productos de primera necesidad, pero el fuerte aumentos de los precios de frutas y verduras está provocando que varias de nuestra región decidan bajar las persianas hasta que la situación se normalice.

Tal como indicó este medio la semana pasada, los valores comenzaron a dispararse desde el inicio de la cuarentena y los platenses se vieron sorprendidos al ir a hacer las comprar. La tendencia siguió por estos días y, por el momento, parece no haberle controles en el rubro a pesar de las advertencias del Gobierno Nacional.

En todas las verdulerías consultadas por este medio remarcan que el problema es que están subiendo los precios en el Mercado y se encuentran en la encrucijada de tener que evaluar el cierre temporario para no tener perdidas de dinero o mercadería.

Ayer, a una semana y media del comienzo del aislamiento, cerraron al menos cuatro locales : en el casco urbano bajaron las persianas las ubicadas en 20 y 60, 19 y 40 y diagonal 73 y 40; mientras que en Gonnet tomó la misma medida la que se emplaza en la calles Lacroze y 16 bis.

Pero teniendo en cuenta el cuadro de situación, son varias más las que cerrarán esta semana que recién comienza. En 66 y 121, por ejemplo, el dueño de una verdulería de barrio tiene decidido parar el negocio por al menos 15 días porque cree que el aumento “es muy exagerado”.

También le contó a este diario que los tres empleados que tenía no están yendo desde hace varios días y, en cuanto la mercadería que no se venda hasta hoy al mediodía, la donará a quienes más lo necesitan para que no se eche a perder.

Salvador Vides, un productor del cinturón hortícola platense, apuntó días atrás cuáles son los principales inconvenientes que afectan al comercio de frutas y verduras en el contexto de la pandemia y que se traducen inexorablemente en una suba abrupta de los precios.

“No todos los camioneros o puesteros han decidido abrir o ir a trabajar; la poca mercadería disponible y la ley de mercado, regulada por la oferta y demanda; y la misma situación económica que atenta contra las plantaciones porque cuesta mucho producir”, son algunas de las causas señaladas por Vides.

En la lista de aquellos productos que por su valor resultan más accesibles al consumo, Vides colocó a la acelga y los pimientos porque en esta época su producción local es voluminosa. “El tomate más viejo ya no tiene tan buena calidad, si el más nuevo, pero tampoco se cosechó en las condiciones ideales; también pasa que hay productos que hay muchos, pero de un día a otro, se agotan”, dijo.

Precios por las nubes

En la verdulería de 3 y 47 responden con resignación cuando se le pregunta por el aumento de precios. “Está muy difícil porque los precios se fueron por las nubes. Nadie controla en el Mercado, no hay como pelearla”, asegura una de las encargadas.

Actualmente en ese local están vendiendo el kilo de zanahoria a $130, el de banana a $120, el de manzana a $100 y el de tomate entre $79 y $58, dependiendo de la variedad. “El cajón de zapallitos, por ejemplo, nos lo querían cobrar a $1.200. Entonces después uno lo tiene que vender a cualquier precio y no se puede”, comentaron.

Siguiendo con la relación de precios en el Mercado, agregaron: “La bolsa de papa estaba $240 y ahora $420; la naranja estaba cerca de $250 y ahora $650; así con todo y no se puede. Al no haber control se hace muy difícil”.

En diagonal 73 y 116 la situación es igual y los dueños, Alberto y Dulia, aseguraron que van a tener que cerrar “si todo esto sigue igual”. Comentaron que desde que inició el aislamiento obligatorio aumentó todo el doble y comentaron los precios que manejan actualmente: $140 la zanahoria; la manzana de $150 a $80; la banana $130; y el tomate $95.

En el local emplazado en la esquina de 1 y 63 también transmitieron su preocupación, aunque por el momento aseguraron que no piensan cerrar a pesar de las dificultades que está generando el aumento notable en el Mercado. En dicho lugar están vendiendo hoy la zanahoria a $150 el kilo, la banana a $130, el tomate a $90 y la manzana va desde $70 a $120.

La recorrida realizada por este medio también pasó por la verdulería de 11 y 41, en donde los precios son los siguientes: zanahoria a $130; banana a $115; manzana a $90; y tomate a $110. Betina, hija de la dueña, también hizo hincapié en cómo los valores se dispararon a partir del inicio cuarentena.

Teniendo en cuenta que el Presidente Alberto Fernández estiró el pasado domingo el aislamiento obligatorio hasta que finalice la Semana Santa (12 de abril), deberán tomar medidas con urgencia para evitar que sigan cerrando las verdulerías.

“NO HAY QUE APROVECHARSE”

En 8 y 43, frente a la plazoleta “Poeta Benito Lynch”, hay una verdulería atendida por Maura. Oriunda de Bolivia, llegó a nuestra ciudad hace 6 meses luego de trabajar más de 20 años en Capital Federal. El aumento de precios que están sufriendo en la actualidad las frutas y verduras la tiene muy preocupada, especialmente pensando en aquellos que no pueden trabajar durante la cuarentena y la plata no les alcanza.

“Lamentablemente hay un aumento exagerado en el Mercado. No es así. Nuestros paisanos se están aprovechando, hay que ser consciente de que nadie está trabajando y están en sus casas”, comenzó indicando en diálogo con este medio.

“No hay que aprovecharse de este momento. Pensar en los chicos y en los jubilados. Yo no aumento, todo lo que es caro no lo traigo, solamente lo que puedo vender más bajo”, aseguró.

Al igual que el resto de los verduleros de la región, dejó en claro en donde se origina la suba de precios: “El Mercado está muy caro. Yo quisiera que alguien vaya a poner un límite para que podamos comprar. Porque nosotros alguna ganancia tenemos que tener para pagar las cosas y el alquiler”.

Por otro lado, Maura contó que son varios los que entran a su local a pedir algo para comer y ella siempre les da: “A veces gente viene a pedir y le doy, porque hay que darle. Un niño que viene y te pregunta sí le das dos bananas, ¿qué le vas a decir? El que tiene plata piensa en uno nada más y no en la pobreza. Lamentablemente me da mucha pena”.